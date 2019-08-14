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IKEA 200項商品降價　3用雙人床架4500元有找

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▲IKEA新品。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA提供）

▲IKEA發表200款再創低價商品。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

每年有4次新品上市的IKEA，在8月份的新進貨無疑是消費者最有感的一次，因為這時會聯同新型錄一併展開，今年當然也不例外，8月起將陸續上架超過2000款新品，此外還有200項「再創低價」的新商品，正好跨足秋天，是時候幫家裡打扮打扮，準備迎接年末一系列的節慶派對。

▲IKEA發表新品與再創低價商品。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA提供）

▲IKEA發表新品與再創低價商品。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA提供）

▲可層疊使用的UTAKER松木疊床，今年降價囉。

家具業者IKEA一個很重要的元素就是「平價」，每年會審視旗下的熱門商品，重新檢討流程與材質，計畫出更便宜的解決方案，今年則有200項商品雀屏中選，包括可3用的UTAKER松木疊床，由兩個單人床架構成，展開後為雙人床架，還能疊起變成單人床，或是重新排列變成轉角沙發也行，去年售價4,790元，降價後4,390元。

▲IKEA新品。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA提供）

▲新品EVEDAL落地燈，售價7,990元。

▲IKEA新品。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA提供）

▲IKEA新品。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA提供）

▲新品JONAXEL衣架網籃收納組合，售價4,060元起。

▲IKEA新品。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA提供）

▲新色EKET收納櫃，單個售價490元。

經典產品SONGESAND衣櫃原價7,990元，今年再調降為7,290元，此外還有多款實用小物，像是原價499元的HÅRTE LED工作燈，今年新價格為399元，降幅達20%，至於降幅最高的是LURVIG寵物食盆，原價99元，新價格為49元。

▲IKEA新品。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA提供）

▲新品FRIHETEN轉角沙發床附收納空間，售價13,900元。

▲IKEA新品。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA提供）

▲新品NIKKEBY抽屜櫃4抽，售價2,999元。

2020年型錄主題為「睡眠革命」，最新商品主打也包括多款人體工學記憶枕，並大方提供試睡，當然價格也很重要，SKOGSLÖK人體工學枕，特殊為形狀設計，強調可為任何睡姿提供舒適支撐，售價僅399元；KLUBBSPORRE人體工學枕材質結合記憶泡棉和冷凝膠層，特色為涼感表面，售價1,399元，而床墊也成重點項目，並宣佈將90天試睡服務延長成365天。

▲IKEA發表新品與再創低價商品。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA提供）

▲IKEA發表新品與再創低價商品。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA提供）

▲SKOGSLÖK人體工學枕，售價399元。

關鍵字：

IKEA, 降價, 創新低價
fashion.net

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