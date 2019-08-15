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Ean部落閣／住進印度洋上的棕櫚葉　到馬爾地夫除了浮潛還學「飛」

Ean部落閣 Ean

盡是玩樂事，盡玩樂之能事

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文、圖／Ean

美到沒朋友的馬爾地夫擁有超過千座珊瑚島，絕大多數選擇來此度假的旅客，多是衝著夢幻的一島一飯店而來。上千島嶼散布南北長 820 公里、東西寬 120 公里的印度洋，除了首都馬列可在抵達或離開時安排半日的市區觀光，其餘馬爾地夫可說沒特別景點，來這，就是玩飯店！從合適靜享兩人時光的蜜月型飯店到返璞歸真的生態度假村，馬爾地夫可說是頂級酒店的一級戰場，選擇很多，先針對自身需求與興趣挑選一間合適的度假村，旅行可說就成功一半，其中，若是帶小朋友或一群好朋友相揪度假，全包式度假村是相當理想的選擇！

▲空拍 Club Med 卡尼島，75 間水上屋彷彿巨大棕梠葉在印度洋上開展

▲清澈的卡尼島海水與綿細沙灘

▲海上鞦韆，度假村的熱門打卡點

全包式度假，手環搞定玩樂大小事

Club Med 卡尼島是我的 Club Med 初體驗！Club Med 來自法國，從熱情奔放的南美洲、放鬆紓壓的東南亞島嶼，到銀白一片的法國阿爾卑斯山，全球超過七十個據點，玩的內容不同，但服務都是全包式。從入住那刻起會被戴上一個村民手環，一直到退房即便洗澡都得戴著，度假期間的三餐、玩村內設施與體驗活動都靠它，甚至進出房間只要感應手環，無需房卡。Club Med 卡尼島擁有沙灘上的獨棟房型與 75 間水上屋，美的如開展在印度洋上的棕梠葉，是馬爾地夫佔地相當廣闊的一島一飯店！卡尼島水域相當清澈，帶著呼吸管與面鏡從沙灘走入海水即可浮潛，若是入住水上屋，還能輕易在自家陽台看見魟魚和黑鰭鯊在旁悠游。

▲入住水上屋，你與海洋只差一個縱身跳躍

▲沙灘上的獨棟房型

▲水上屋的酒吧

▲入住水上屋，可近距離欣賞魟魚從旁游過

雖是全包式，但餐食不馬虎！餐廳共有三間，最主要去的會是 The Velhi 主餐廳，採自助餐式，規模頗大，劃分為不同美食主題的餐檯，包括日本、印度、義式等，其中當然包括中式料理，這次造訪，得知中餐主廚來自台灣，難怪食物那麼合家鄉胃！儘管可能一天三餐、連續幾日都在這吃，但不用擔心有吃膩的問題，菜式選擇多外也會變換菜色，推薦現場製作的印度烤餅一定要試試。另外還有間正式些的 The Kandu 主題餐廳座落礁湖上，採單點式，無需額外付費不過因席位有限得提前預約，推薦來吃晚餐，可坐戶外吹著徐徐海風享用多道式的法餐，口味頗具水準，值得期待。

▲ The Velhi 自助餐廳，菜色很多也蠻精緻

▲The Kandu 餐廳的單點主餐，美味

▲點杯雞尾酒坐在沙灘上，是海島度假最放鬆的享受

跟著斜槓 G.O. 嗨翻天

Club Med 最具特色也是度假村的靈魂人物，是來自世界各地的 G.O.，英文 Gentle Organizers 的縮寫，直譯是友善的組織者、口語的說是度假村主人。來自世界各地的 G.O. 能用村民們熟悉的語言，扮演好熱情主人的角色，跟其他飯店服務人員最大的不同是他們會帶著客人一起玩，且通常玩得更瘋！白天是最佳玩伴，到了晚上的表演節目，又搖身一變成為舞台上的唱跳高手，用斜槓來形容 G.O. 最合適不過。

▲G.O. 晚上變成能歌善舞的表演者

▲雞尾酒吧的 G.O. 在亞洲風主題日身穿旗袍

海陸空體驗，從法式滾球到空中飛人

Club Med 卡尼島的設施與體驗活動海陸空通通有！因是海島，又以水上活動的選擇最多，除了泳池的水中有氧，風帆與獨木舟體驗，也可經過海泳測試確認游技沒問題後，搭船出海浮潛。陸地活動我推薦對台灣民眾較陌生的法式滾球，我跟同行朋友很幸運遇上老外一家人正在玩，熱情的教導我們學習體驗這項有趣的法國經典球類活動，感覺新鮮好玩！與世界做朋友，也是來 Club Med 的一大收穫，敞開心胸、放開懷玩，就對了！

▲沙灘旁就是很棒的浮潛海域

▲第一次玩法式滾球，會上癮！

▲此行兩位專業水下攝影師同伴，化身美人魚

▲多謝這趟兩位美女水下攝影師，協助拍攝許多精彩的專業海底美照（左邊／Ocean Love Dive Club 的 Grace 教練、右邊／專業水下攝影師 Peggey

來到這，還有個「空」的活動一定要挑戰，是 Club Med 最有名的空中飛人！G.O. 會先在沙地教導大家動作與注意事項，接著，在完善防護措施下，就要爬上高台，放膽一躍全神貫注抓住橫桿，一個擺盪後雙腳反勾再把雙手鬆開垂下，這一刻，自己像成了太陽馬戲團的表演者，獲得新體驗，不正是旅遊之所以這麼迷人的原因嗎？

▲第一次挑戰空中飛人，非常好玩

▲粉紅色晚霞映照海水，相當夢幻

浪漫的白色之夜沙灘晚宴

住在 Club Med 卡尼島的四天三夜，每晚都在跑趴！不同主題派對與表演輪番登場，印象最深刻是，有一晚是白色之夜，與朋友們在黃昏換上事先準備的白色服裝，共赴浪漫的沙灘晚宴。這晚，度假村把自助餐檯搬到戶外，除有 live 彈唱，還安排了場露天的華麗體操雜技表演，高難度的轉圈垂降後，觀眾報以掌聲未停，另一頭水上鋼鐵人已從海面呼嘯升起，酷炫的 LED 穿戴，立即讓黑夜海面增添了科技未來感，這場白色之夜，太叫人驚喜！

▲與同行朋友們換上白色衣服，赴白色之夜晚宴

▲精彩的白色之夜，驚呼聲此起彼落

還沒完！晚餐結束就準備回房洗洗睡？那就太可惜你是來到 Club Med，另一頭沙灘上的派對才正準備催落去，打扮時尚的村長已在高台上站定位，酒瓶倒下香檳塔，人手一杯Cheers，敬這馬爾地夫歡快的夜，不管年齡幾歲，來到這，都會熱血沸騰。

▲不停歇的派對在夜裡讓你嗨到捨不得睡

/ Info. /

Club Med 卡尼島

官網 | 臉書

怎麼飛？

搭乘亞航（Air Asia）台北直飛吉隆坡，再飛約 4 小時即可抵達馬列機場，提醒快降落前要把相機準備好，窗外夢幻的環礁海景，隨便一拍都是明信片。

去程／

台北 – 吉隆坡：D7 371 / 1:05 am – 5:45 am

吉隆坡 – 馬列：AK 74 / 8:35 am – 9:50 am

回程／

馬列 – 吉隆坡：AK 73 / 8:55 pm – 4:35 am

吉隆坡 – 台北：D7 378 / 7:35 am – 12:20 pm

作者：Ean /「Ean部落閣」「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！

關鍵字：

Ean部落閣, 旅遊, 馬爾地夫, 浮潛
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