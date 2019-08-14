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董若彤左認當街「啾一口」周予天　右扯情人是天使臉孔的「他」

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▲董若彤七夕前夕當街「啾一口」周予天，快來聽聽她怎麼說。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

名媛錢德月女兒董若彤（Tiffany）今（8／14）受邀擔任PRADA秋冬女裝發表會嘉賓，一連示範3套新裝，178公分的她穿上其中一套透視洋裝，只要大動作側身或轉身就快要穿幫，遊走危險邊緣的尺度讓她沒有安全感，不過她說「閨蜜」周予天不太Care她服裝尺度的問題。

▲▼PRADA秋冬女裝系列平面媒體拍照會（董若彤）。（圖／記者張一中攝）

▲▼PRADA秋冬女裝系列平面媒體拍照會（董若彤）。（圖／記者張一中攝）

▲董若彤著條紋襯衫洋裝（NT$141,500）、短袖襯衫（NT$29,500）、印花尼龍鍊帶手提肩背包（NT$25,500）、Cloudbust Thunder運動鞋（NT$37,000）。（圖／記者張一中攝）

七夕前夕，董若彤被拍到和「閨蜜」周興哲哥哥周予天甜蜜度過，她還主動獻吻，在路上「啾一口」好友，今她傻笑回說：「那天就是很開心，突然逗了他一下。」由於PRADA秋冬主題為「浪漫的剖析」，問董若彤最近生活中最浪漫的事是什麼？卻讓她親認的正牌情人浮上水面，名字叫做Ollie。

董若彤透露近期生活中最浪漫的事是有了Ollie，新養的狗狗，她用甜甜的聲音抱怨Ollie：「我跟牠講話，罵牠一下，牠就一直嗆我！雖然長得像天使，但是很兇。」

▲▼PRADA秋冬女裝系列平面媒體拍照會（董若彤）。（圖／記者張一中攝）

▲董若彤著印花襯衫（NT$36,000）、立體花朵裝飾裙（NT$36,000）、漆皮輪胎底德比鞋（NT$35,000）、Painer手提肩背包（NT$68,000）。（圖／記者張一中攝）

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「浪漫主義」是PRADA秋冬的重點，以電影《科學怪人的新娘》為靈感，打造黑色浪漫氣息，將危險卻充滿浪漫氣息的氛圍對應到服裝之上，用大片玫瑰帶出浪漫、愛心搭配閃電呈現危險愛情氛圍，並透過異材質的混搭，剛毅與女人味的對比，如男裝襯衫搭配性感黑色蕾絲，強化電影中詭譎愛情氛圍。

▲▼PRADA秋冬女裝系列平面媒體拍照會（董若彤）。（圖／記者張一中攝）

▲PRADA 2019秋冬系列。（圖／PRADA提供）

▲PRADA 2019秋冬系列。（圖／PRADA提供）

▲PRADA 2019秋冬系列。（圖／PRADA提供）

▲愛心閃電圖紋尼龍手提包（NT$25,000）、Cargo系列尼龍後背包（NT$48,500）、粉色Cahier愛心閃電裝飾肩背包（NT$103,000）、閃電鞋跟高跟鞋NT（$30,500）。（圖／品牌提供）

關鍵字：

錢德月, 董若彤, Tiffany, 周予天, 周興哲, Ollie, 時尚穿搭, PRADA
fashion.net

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