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肉臉妹別學茱莉安摩爾戴圓耳環　扮女強人戴蕭邦男錶無違和感

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▲▼ CHopard茱莉安摩爾 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲奧斯卡影后茱莉安摩爾戴蕭邦L.U.C XPS 1860腕錶入鏡。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

奧斯卡影后茱莉安摩爾（Julianne Moore）首度以製片身分主演老公巴特佛萊林區（Bart Freundlich）執導的電影《你願意嫁給我老公嗎？》（After the Wedding），將於8月30日在台上映。片中她飾演事業有成的企業家，珠寶行頭全出自蕭邦（Chopard），但細看她的錶，不是滿天星的珠寶錶，而是蕭邦L.U.C系列玫瑰金男錶，簡潔設計襯托女強人風範。

▲▼ CHopard茱莉安摩爾 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲具小秒與日期顯示的L.U.C XPS 1860腕錶，745,000元。

L.U.C系列男錶是蕭邦展現高端製錶工藝的重要系列，與品牌關係密切的茱莉安摩爾，選擇佩戴L.U.C XPS 1860腕錶入鏡，這只玫瑰金材質配備銀質面盤的自動上鍊錶款，具日期與小秒針顯示，樣式斯文，女性也能駕馭。

▲▼ CHopard茱莉安摩爾 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ CHopard茱莉安摩爾 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲茱莉安摩爾在戲中所戴的18K白金鑲嵌沙弗莱石、粉色藍寶石與黃色藍寶石耳環，不是人人都能駕馭的設計。

而圓臉女避之唯恐不及圓形耳環，茱莉安摩爾倒是不怕，她在片中佩戴蕭邦頂級珠寶系列18K玫瑰金鑲嵌黃鑽與橘鑽耳環，以及18K白金鑲嵌沙弗莱石、粉色藍寶石與黃色藍寶石耳環，皆是面積不小的圓型耳環，戴起來存在感十足，但肉肉臉的女性可別輕易嘗試，以免「圓上加圓」。

▲▼ CHopard茱莉安摩爾 。（圖／記者陳雅韻攝）▲▼ CHopard茱莉安摩爾 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲電影中出現另一款圓型耳環為18K玫瑰金鑲嵌黃鑽與橘鑽款式。

關鍵字：

茱莉安摩爾, 蕭邦, Chopard
fashion.net

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