fb ig video ETtoday search mobile

香奈兒黑色玉手霜終於來了！3.5DA系列彈力精萃、護手霜一次推出

> >

▲香奈兒新彈力精萃、黑色玉手霜來了！（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲讓人期待已久的黑色版玉手霜攜手同系列新彈力精萃，將於8月底全台上市。（圖／記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導

擁有獨特創新鵝卵石形狀的香奈兒時尚玉手霜，從2017年一推出就被稱為「最時尚的護手霜」，一直到現在都很熱賣，而不久前香奈兒在官方IG上搶先曝光了新版的黑色玉手霜，僅僅幾張圖片就引起一陣騷動，讓眾多粉絲、網友引頸期盼時髦黑色款的推出。而現在終於確定，讓人期待已久的黑色玉手霜將於8月底，攜手同系列新升級的3.5-DA醇萃緊緻彈力精萃一起上市。

▲香奈兒新彈力精萃、黑色玉手霜來了！（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲香奈兒 3.5-DA醇萃緊緻彈力精萃，30ml，NT$5,360。（圖／品牌提供）

主打緊緻拉提、抗老的3.5-DA彈力緊緻活萃系列，一直都是香奈兒保養的經典代表之一，這次更特別推出從外殼包裝到成分都全新升級的「3.5-DA醇萃緊緻彈力精萃」，延續原有的兩大功能，更加入防護作用，一個步驟就能輕鬆擁有緊緻、抗老、防護3效合1的養膚效果。

▲香奈兒新彈力精萃、黑色玉手霜來了！（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲輕盈滑順的質地，推開就猶如水狀精華不黏膩。（圖／記者張毓容攝）

3.5-DA醇萃緊緻彈力精萃採用93%天然成分，揉合紫花苜蓿與黑薄荷，蘊含具防禦能力的複合物，有效對抗肌膚氧化作用並強韌肌底，緊緻作用更提升的同時，質地卻變得更輕盈，滑順易推的清爽質地毫無油膩感，輕輕推開就能快速吸收。

▲香奈兒新彈力精萃、黑色玉手霜來了！（圖／記者張毓容攝）

▲外殼由全黑變為輕透瓶身。（圖／記者張毓容攝）

配合更輕盈的質地，原先全黑的外殼也換上清透配色，完美體現全新的3.5-DA醇萃緊緻彈力精萃。

▲香奈兒新彈力精萃、黑色玉手霜來了！（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲香奈兒 3.5-DA彈力緊緻玉手霜，50ml，NT$2,100。（圖／品牌提供）

而眾多女性視為夢幻逸品的全新黑色版玉手霜「3.5-DA彈力緊緻玉手霜」，就是加入了3.5-DA系列的抗老成分「草本紫花苜蓿萃取」，使肌膚更緊緻、彈力更提升，內含豐富乳油木果油、玻尿酸、甘油與天然甘草萃取精華等，可保濕滋潤雙手，更有效減少斑點，提升明亮度，讓雙手肌膚恢復緊緻、柔嫩狀態。

▲香奈兒新彈力精萃、黑色玉手霜來了！（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲黑色版玉手霜多了緊緻彈力修護，但質地一樣清爽好吸收。（圖／記者張毓容攝）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

香奈兒, CHANEL, 玉手霜, 黑色玉手霜, 3.5-DA, 彈力精萃, 護手霜, 抗老, 拉提, 緊緻
fashion.net

熱門文章

把帶刺玫瑰環在指間　Dior用彩漆與寶石種出綻放花朵

Dior絕美玻璃「環保吸管」　紅墨山水畫外包裝質感爆表

一招變美／阿嬌鍾欣潼3步驟養出零毛孔美肌！去粉刺NG法千萬別做

設計師忙什麼／古又文高調挺同　「到了這個年紀，不應該膽怯」

HOT・Stuff／小S、BLACKPINK Rose都愛上奶油系方包

暗沉脫妝掰！Sisley推出超聰明粉底液，輕薄提亮又遮瑕

美國瘋搶可口可樂ＸKITH聯乘款　Chuck 70是目光焦點

睡趴咬線器也太可愛！「蠟筆小新專賣店」來台　千項商品萌翻天

炎亞綸時裝周找穿搭靈感　貼腿褲列禁穿名單

盤點8月限量鞋！必收Yeezy 500淡粉情侶款、Levi'sＸNike

ET Fashion

推薦閱讀

免吸管也能喝到珍珠　「漂浮珍奶杯」上架13小時創200萬訂單

TWICE志效剛出道肉肉照被挖出！被批嬸味太重　4年後整個人瘦一圈

安格斯12星座一周運勢8/12-8/18　處女來到桃花高峰、雙魚放假就有好運

職場最厭世的星座TOP 4　魔羯、處女就是標準「Yes Man」 3星座同居N年依然走不進他的心　活潑外向雙子座竟上榜 施華洛世奇移除台灣官網！發聲明道歉：「用行動彌補」 微風董娘孫芸芸濕髮跑趴！火紅「低胸洋裝」尬甜姐兒謝沛恩 WINNER宋旻浩真的很會穿　被封「GD接班人」　 全球限量5把，還附超炫特效！要價160萬元的「哥吉拉」電吉他　現已開放預購 IKEA開賣小龍蝦！　燒賣、蘿蔔糕通通有20元起跳

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面