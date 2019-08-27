HOT・Stuff／英國「擋泥板包」爆可愛　玩電話線圈也玩色超童趣

▲英國小眾品牌SCOTRIA成立短短幾季，但卻已經漸漸在歐美街拍圈流行起來。（圖／翻攝SCOTRIA IG）



記者張妤瑄／台北報導

倫敦小眾皮件品牌SCOTRIA成立時間很短，卻迅速打開知名度，最大功臣當屬「線圈包」，水桶包、相機包等基本款式，配上又大又粗且色彩鮮豔的「電話線圈」，讓水桶包不再普通，自然迅速走入歐美街拍潮人的眼。

▲「線圈包」是招牌，它可以是方包，也可以是水桶包，變化無窮。（圖／翻攝SCOTRIA IG）



甚至，SCOTRIA最新主打款在經典線圈包外，加上三塊透明PVC板裝飾，乍看之下還頗像機車「擋泥板」，但卻意外可愛破表。

▲SCOTRIA最新主打款在「線圈包」外加上3片PVC板子裝飾，正面乍看頗像「擋泥板」。（圖／翻攝SCOTRIA IG）



SCOTRIA的創意總監Jen Murray的作品有明顯的童心，他將00後年代的孩子已越來越不熟悉的電話線圈變成包款上的普遍裝飾，穿過包包上的孔眼，成了張揚的特色之一。

▲SCOTRIA創意總監Jen Murray的設計很有童趣，大膽玩色、玩創意，但不失記憶點，很快就創造品牌經典。（圖／翻攝SCOTRIA IG）



Jen Murray勇於將各個零件打散，全都刷上不同的色彩，或許一個提包就有4個以上的大塊色彩。聽起來或許不合設計常理，但Jen Murray就是敢這麼做，創造讓人印象深刻的記憶點。

▲多色的線圈是招牌特色。（圖／翻攝SCOTRIA IG）



▲SCOTRIA的包包，一咖上有4種顏色不為過，瘋狂才是招牌特色。（圖／翻攝SCOTRIA IG）



可愛的小型「擋泥板包」，Jen Murray用了異材質、誇張強烈的撞色來營造趣味，線圈可以是皮革也可以是橡膠材質，各又個的美，從小提把開始就有單色、雙色款式，有細提把也有粗提把，不變的是基本的輪廓與可愛度，內裡是小巧的皮革抽繩包，當然包身與抽繩是兩個顏色。

▲「擋泥板包」各個零件都不同顏色，模樣炸可愛。（圖／翻攝SCOTRIA官網、IG）



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Jen Murray玩色玩得越瘋，這小巧的擋泥板包才更可愛啊！而且拎上街後，保證回頭率破表，而且詢問度爆高。難怪，歐美潮人已經紛紛上手啦！

▲可愛的「擋泥板包」售價也算親民，新台幣萬元有找就能有。（圖／翻攝SCOTRIA官網）