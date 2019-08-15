fb ig video ETtoday search mobile

頭皮也要去角質？掌握清潔2大關鍵　輕鬆擺脫油膩髮、頭臭味

> >

▲清潔2關鍵　輕鬆擺脫油膩髮、頭臭味。（圖／翻攝ＩＧ）

▲只要掌握清潔2大關鍵，夏日也能有輕盈蓬鬆的秀髮。（圖／翻攝IG@hara3m）

記者張毓容／台北報導

在氣溫節節高升的夏天裡，頭皮出油好惱人，剛洗好的頭髮沒多久就油膩、扁塌，甚至還會飄出尷尬頭臭味，就算每天洗頭也沒什麼改善，到底問題出在哪？可能就是因你忽略了頭皮清潔的2個關鍵：去角質和洗髮精挑選，快跟著改善，從此夏日也能有清爽無異味的頭皮和輕盈鬆亮的髮絲。

▲清潔2關鍵　輕鬆擺脫油膩髮、頭臭味。（圖／翻攝ＩＧ）

▲液態劑型的頭皮去角質刺激性較低。（圖／翻攝IG@aromatica_official.jpg）

頭皮也需要去角質
頭皮就像臉和身體 一樣會有角質產生。當老廢角質生成後會形成頭皮屑剝落，如果沒有定期代謝老廢角質，長期下來有可能引起特殊的頭皮問題，且頭皮的肌膚其實很細緻嬌弱，去角質的產品更需要慎選。

市面上常見的頭皮去角質有以下3種類型：液狀、顆粒狀、凝膠狀，其中顆粒劑型與凝膠劑型都是利用磨砂的方式，物理性的將角質移除，對肌膚的刺激性相對較高；而液態劑型的角質洗髮精，相對來說刺激性較低，但建議選擇以胺基酸為基底，並配合天然檸檬酸成分，達到溫和軟化代謝角質的效果，且不易刺激肌膚。

▲清潔2關鍵　輕鬆擺脫油膩髮、頭臭味。（圖／翻攝ＩＧ）

▲針對不同頭皮膚質和出油程度，可選取不同成分的洗髮精。（圖／翻攝IG@aveda）

依照頭皮膚質選擇洗髮精

就像臉部肌膚有油性、乾性、混合性或敏感肌等不同膚質，頭皮有也不同膚質，想維持頭皮健康，建議針對不同的頭皮屬性、出油程度或頭皮困擾，選擇適合髮肌的清潔產品。

中性、油性頭皮：較易出油的中油性頭皮應加強肌膚的控油平衡，可選擇含天然控油成分的頭皮洗髮精，漸進式的調理頭皮油脂分泌，讓頭皮淨爽無負擔，揮別尷尬的油氣味。

有頭皮屑困擾者：可挑選含生薑酊、茶樹精油等天然抑菌控油成分的頭皮洗髮精，有助於舒緩頭皮不適，擺脫頭皮屑困擾。

髮質細軟稀疏、在意掉髮者：建議挑選以健髮為訴求的頭皮洗髮精，像是天然萃取的松油醇，可幫助強韌髮根、活絡頭皮，讓頭皮健康、髮絲豐盈。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

頭皮, 頭髮, 保養, 頭皮問題, 出油, 臭味, 頭臭, 油頭, 扁塌, 出油
fashion.net

熱門文章

把帶刺玫瑰環在指間　Dior用彩漆與寶石種出綻放花朵

Dior絕美玻璃「環保吸管」　紅墨山水畫外包裝質感爆表

一招變美／阿嬌鍾欣潼3步驟養出零毛孔美肌！去粉刺NG法千萬別做

設計師忙什麼／古又文高調挺同　「到了這個年紀，不應該膽怯」

HOT・Stuff／小S、BLACKPINK Rose都愛上奶油系方包

暗沉脫妝掰！Sisley推出超聰明粉底液，輕薄提亮又遮瑕

美國瘋搶可口可樂ＸKITH聯乘款　Chuck 70是目光焦點

睡趴咬線器也太可愛！「蠟筆小新專賣店」來台　千項商品萌翻天

炎亞綸時裝周找穿搭靈感　貼腿褲列禁穿名單

盤點8月限量鞋！必收Yeezy 500淡粉情侶款、Levi'sＸNike

ET Fashion

推薦閱讀

免吸管也能喝到珍珠　「漂浮珍奶杯」上架13小時創200萬訂單

網友公認「討人厭」星座Top 3 ！處女嘮叨才第三、第一名超有感

最愛把「分手」掛嘴邊的4大星座！天秤只是說說、獅子搶主導權

失眠者救星降臨！日本「烏龍麵棉被」比玩偶好抱，有助提高睡眠品質 TWICE志效剛出道肉肉照被挖出！被批嬸味太重　4年後整個人瘦一圈 IKEA開賣小龍蝦！　燒賣、蘿蔔糕通通有20元起跳 WINNER宋旻浩真的很會穿　被封「GD接班人」　 泫雅素顏逛街被譏像大媽！招牌豐唇配鯊魚夾　網酸：怎麼變這樣 蔡依林、Lisa都愛這種要捲不捲的「波浪髮」　造型好看的秘訣是一天不洗頭 職場最厭世的星座TOP 4　魔羯、處女就是標準「Yes Man」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面