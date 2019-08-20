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HOT・Stuff／New EraＸNew Balance半客製組合　5色N字魔鬼氈讓你每天玩搭配

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▲▼New EraＸNew Balance。（圖／品牌提供）

▲「半客製」成了各品牌努力方向，讓消費者買回家能在小範圍內玩屬於自己的時尚創意。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

Z世代的人們強調自我獨特個性，也因此各大品牌無不從「限量」、「客製」尋求更大商機，走在街上不易撞衫、撞包、撞鞋是重點，讓人們能更隨心所欲透過時尚配件展現自我。運動品牌New Balance先前就曾把經典N字化為魔鬼氈，讓入手的人能自由搭配，藉此提供上腳之外的時尚樂趣。

▲▼New EraＸNew Balance。（圖／品牌提供）

▲因應New Balance經典997鞋款，與曾合作過的潮流品牌New Era再次攜手推出組合。（圖／品牌提供）

2019盛夏，New Era與New Balance雙方攜手推出聯名鞋帽套裝，以New Era經典的950系列結合繽紛鮮豔的果汁系色彩，桃紅色、螢光綠、螢光黃、天空藍、哈密瓜橙五款色彩，配合棉布、牛仔布、3M反光材質做拼貼設計，讓潮人可以自由組合鞋帽色彩與變化。

▲▼New EraＸNew Balance。（圖／品牌提供）

▲New EraＸNew Balance鞋帽組合，附有5色N字魔鬼氈與鞋帶，售價NT$5,480元。（圖／品牌提供）

New EraＸNew Balance的鞋帽套裝僅推出一款組合，喊出「CHOOSE YOUR OWN STYLE」自己的潮流時尚自己打造的口號，雙方又一次攜手。因應New Balance 997強勢回歸，本次的合作款就以全新的997H鞋款當作主角，997H復古樣式、輕量化的鞋身，在穿著腳感上也更適合日常趴趴走。

▲▼New EraＸNew Balance。（圖／品牌提供）

▲透過色彩小配件的變化，此次聯名組能創造出名副其實的百變風格。（圖／品牌提供）

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仔細看一下997H此回的合作款，灰黑色拼接的鞋身，更能凸顯亮眼的N字與鞋帶繽紛的搭配。此外，由於此次鞋＋帽的組合，共配有5色N字魔鬼氈與5色鞋帶，鞋帽都能做出百變模樣，同時左右腳也能玩不對稱搭配，更呼應了時下展現個性的潮流重點。

▲▼New EraＸNew Balance。（圖／品牌提供）

▲想要玩左右不對稱的色彩也超型啊！（圖／品牌提供）

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