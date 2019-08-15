無印良品300項商品降價　最高降幅37%、熱賣化妝水現省231元

▲MUJI無印良品今發表2019年秋冬新品，同時宣布300款商品降價。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

日系居家品牌無印良品（MUJI）今（8／15）發布秋冬新品，並宣佈旗下300款商品降價，最高降幅達37％，平均降幅也有11%，其中熱賣的MUJI化妝水降價231元，PP兩段式鉛筆盒也從110元降至69元，而木製沙拉碗則直接比去年便宜391元，想先搶貨可以衝一波。

▲熱賣多年的化妝水，本次也進入降價名單 。（圖／記者蔡惠如攝）

本次200項商品涵蓋男女內褲、直腳襪系列等服飾，以及PP收納商品、木製餐具、聚乙烯收納盒、琺瑯保存容器、有機浴巾等居家產品，還有文具、保養香氛等小物，內容多元，其中還有熱銷商品，包括在台超受歡迎的MUJI導入化妝水，價格也從930元降價至699元，等同比去年省近25%。

本次降價金額最多的是木製餐具系列的「木製沙拉碗」，原售價為1,790元，降價後為1,399元，直接便宜391元，此外空間芬香油組降價金額也很美麗，原價1,230元至999元，價差也達到231元。

▲空間芬香油組 。（圖／記者蔡惠如攝）

無印良品每年於春夏、秋冬的新品發表期，同時也會宣佈因改進生產流程，降價旗下部分商品，本次秋冬降價300項商品，雖未比今年3月春夏降價的560項商品要多，但最高降幅達到37%，較上次最高降幅25％更有感。