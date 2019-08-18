孫芸芸買包獨愛經典款！出門必帶3樣東西　口紅、軟糖還有「它」

▲名媛孫芸芸購物不衝動，獨愛經典包款。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

董娘孫芸芸一向是時尚圈常客，日前出席法國精品Chloé位於微風南山的全新概念店，以一身艷麗紅色緹花開襟式洋裝拎著迷你鎖頭包登場，一踏進自家地盤果然氣勢非凡。孫芸芸也大方與《ETFASHION》分享自己的穿搭哲學和選包理念，「不管挑選什麼飾品，適合自己才是最重要的。」

▲名媛孫芸芸公開搭配心得。（圖／翻攝自孫芸芸IG，以下同）

名媛孫芸芸穿著品牌秋冬紅色開襟式洋裝，拎著咖啡色蜥蜴皮壓紋迷你鎖頭包現身概念店，「以往很少選擇紅色禮服，這次還使用了金色垂墜式耳環做搭配。」 對穿搭相當有一套的她也分享，「我不會偏好搭配什麼款式的飾品或是衣服，重要的一點是，找到適合自己的東西，學習用造型掩蓋身材的缺點。」

孫芸芸身為Chloé愛好者早就不是秘密，提到經典鎖頭包更是滔滔不絕，「我特別偏好經典款，2006年推出Paddington鎖頭包時，就一口氣包下好幾種顏色，那時候是大家必買的一樣單品。現在又衍生出各種新款，在白天我偏好皮質比較軟的大款，另外像是晚上的派對時間就可以選擇迷你鎖頭包，尺寸小但是也很能裝。」

▲孫芸芸是品牌鎖頭包愛好者，一口氣包下多種顏色。

孫芸芸也大方公開包內必不可少的三件東西，「口紅、軟糖、香水。」聽起來十分奇特，她笑著補充，「我一定會把香水塞進包裡，就算是迷你包，也會放進一瓶大香水。」才能時時刻刻散發迷人香氣。

品牌的鎖頭包風潮如今捲土重來，此次主打包款Aby Lock迷你鎖頭包，將尺寸縮小符合大家的跑趴需求，結合多種材質，包括鱷魚皮以及孫芸芸手上的蜥蜴壓紋皮革。另外，整體設計像是一把小鎖，更在底部運用了鏡面造型的鑰匙孔，以及搭配包款的金屬鑰匙吊飾，連孫芸芸也搞笑用包包來照鏡子，勢必成為下一個It Bag。

在 Instagram 查看這則貼文 ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 13 日 上午 5:50 張貼

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