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南韓CLUEＸ《愛麗絲》飾品美到冒泡　紅心、白兔先生...戴上一秒跌入仙境

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▲公主飾品。（圖／翻攝自http://clue.elandmall.com）

編輯／Ping　圖／翻攝自clue.elandmall.com

時常與迪士尼合作的南韓飾品品牌「CLUE」，這次再度推出迷倒眾少女的《愛麗絲夢遊仙境》款聯名，不管是裡面經典的紅心、撲克牌，還是故事裡非常重要的白兔先生，在這系列中都能看到，戴上後彷彿跟愛麗絲一同進入夢幻仙境。

《愛麗絲夢遊仙境》

各位知道嗎？迪士尼經典動畫《愛麗絲夢遊仙境》自上映至今已經68年了！動畫中奇幻的仙境，相信不少人在童年時期都幻想過能進到裡面吧！喝下能變大、縮小的藥水，追逐白兔先生以及對抗紅心皇后等等，這次都能在飾品中看到。

▲公主飾品。（圖／翻攝自http://clue.elandmall.com）

＃愛麗絲項鍊與耳飾

此次南韓飾品品牌「CLUE」在項鍊與耳環的設計上，加入了可愛的愛麗絲剪影以及魔法藥水瓶，並以水鑽點綴其中，看起來既迷人又充滿少女心。

＊愛麗絲項鍊售價為19,900韓元（約NT$512）／愛麗絲耳飾售價為19,900韓元（約NT$512）。

▲公主飾品。（圖／翻攝自http://clue.elandmall.com）

＃白兔先生耳飾

不只有愛麗絲款，就連白兔先生也來誘惑大家敗家！這次有兩款白兔先生主題耳飾，有貼耳款，也有垂墜感的吊墜款，大圓鑽搭配兔子耳朵，看起來超級萌，白色與淺藍色的水鑽，讓妳戴上後氣質更加分。

＊白兔先生吊墜耳飾售價為29,900韓元（約NT$769）／白兔先生耳飾售價為15,000韓元（約NT$385）。

▲公主飾品。（圖／翻攝自http://clue.elandmall.com）

▲公主飾品。（圖／翻攝自http://clue.elandmall.com）

＃紅心項鍊與耳飾

另外還有《愛麗絲夢遊仙境》裡最經典的元素飾品，像是紅心水鑽、紅心A撲克牌以及瘋帽客的帽子，每一款都讓粉絲們選擇困難啦！看來各位準備又要吃土了～（錢包空...）

＊紅心愛麗絲項鍊售價為19,900韓元（約NT$512）／紅心撲克牌耳飾售價為19,900韓元（約NT$512）／紅心戒指售價為19,900韓元（約NT$512）／紅心愛麗絲手鍊售價為19,900韓元（約NT$512）。

▲公主飾品。（圖／翻攝自http://clue.elandmall.com）

▲公主飾品。（圖／翻攝自http://clue.elandmall.com）

▲公主飾品。（圖／翻攝自http://clue.elandmall.com）

喜歡的朋友們，可以到「CLUE」的官方網站中查詢購買方式，或是拜託要去南韓的朋友們，跪求他們幫妳代購回來～

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關鍵字：

飾品, 南韓, 愛麗絲夢遊仙境, 紅心, 白兔, 愛麗絲, CLUE
fashion.net

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