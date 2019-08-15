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泰勒絲領獎造型用力過猛！泳裝配復古芭比頭　慘輸蜘蛛女大長腿

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▲ 美國青少年票選獎。（圖／美聯社）

▲ 美國青少年票選獎請來蜘蛛女Zendaya，露出美腿驚艷全場。（圖／美聯社）

記者鮑璿安／台北報導

被譽為年輕人流性指標的美國青少年票選獎（Teen Choice’s Awards），日前邀請到備受矚目的蜘蛛女Zendaya（贊達亞科爾曼）出席，黝黑膚色的她穿著亮黃色格紋襯衫，搭配酪梨色短褲，最吸睛的就屬招牌美腿，瞬間成為全場焦點。同場還有小天后泰勒絲（Taylor Swift），即便穿泳衣印花套裝上陣，卻有用力過猛的反效果。

▲ 美國青少年票選獎。（圖／美聯社）

▲ 美國青少年票選獎。（圖／美聯社）

▲美國青少年票選獎。（圖／品牌官網）

▲ Zendaya選擇Jacquemus黃白襯衫搭配酪梨色短褲，受到外界好評。（圖／美聯社、產品官網）

年僅22歲的美國演員Zendaya，今年憑藉《蜘蛛人：返校日》（Spider-Man: Homecoming）才被大眾熟知。為了呼應美國青少年票選獎主題，此次以Jacquemus 2020年春夏系列的黃白格紋襯衫亮相，梳起陽光編髮，整體妝容乾淨明亮，獨特「野生眉」頗有年輕活力感。

褲裝則是搭配今夏最夯的酪梨色短褲，勻稱的黝黑膚色，完美詮釋夏季時尚穿搭。腳踩白色高跟鞋，露出一雙筆直驚人美腿，令人視線難以離開。而Zendaya此次的穿搭也備受外界好評，「大長腿堪稱一絕」、「蜘蛛女越看越美。」

▲ 美國青少年票選獎。（圖／美聯社）

▲ 美國青少年票選獎。（圖／美聯社）

▲美國青少年票選獎。（圖／品牌官網）

▲美國青少年票選獎。（圖／品牌官網）

▲小天后泰勒絲Versace泳裝色彩過重，有用力過猛的效果。（圖／美聯社、產品官網）

同場比拼的還有美國流行音樂小天后泰勒絲（Taylor Swift），一樣運用繽紛的色彩搭配露出美腿，泰勒絲選擇Versace 早秋經典印花套裝系列，一頭蓬鬆捲髮宛如芭比娃娃。

然而泰勒絲的內襯其實是一套泳衣，在外面又搭配了同花色的西裝外套，整體印花造型十分明亮，卻也有過於複雜的視覺效果。造型一曝光被網友認為，「用力過猛了」、「有點大媽味」、「髮型很過時。」

★圖片為版權照片，由美聯社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

Zendaya, 贊達亞科爾曼, Jacquemus, 泰勒絲, Taylor Swift, Versace
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