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無印良品公布2019上半年最熱銷商品　這款筆半年就賣100萬支

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▲2019年無印良品熱銷商品。（圖／無印良品官網）

▲2019年無印良品熱銷商品，滑順按壓再生膠墨筆系列，半年賣出100萬支的銷量，（上）改良後的新品近期陸續上架。（圖／記者蔡惠如攝、翻攝無印良品官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

時序已經邁入秋季，日本家居品牌無印良品今宣佈上半年春夏熱銷榜，以配件、居家用品、美妝、文具、日用品與食品，依類別公布最熱銷產品，有款「滑順按壓系列」筆款在半年期間就賣出100萬支，此外原色花妝棉、即時迷你拉麵也有破20萬個的銷量。

居家用品TOP 1　空氣循環風扇　半年銷量破萬台
簡單的外型設計，加上單一的白色，可適用於所有居家風格，扇葉經過改良，產生的噪音更低，前幾年剛上市時更是供不應求，幾乎季季完銷，售價1,980元至2,980元。

▲2019年無印良品熱銷商品。（圖／無印良品官網）

美妝用品TOP 1　超音波芬香噴霧器　半年銷量2萬台
這款已經銷售數年的芳香噴霧器，一向是美妝類別的常勝軍，近年推出的隨身攜帶型也很受歡迎，售價1,690元至2,590元。

▲2019年無印良品熱銷商品。（圖／無印良品官網）▲2019年無印良品熱銷商品。（圖／無印良品官網）

美妝品TOP 1　敏感肌化妝水　半年銷量8萬瓶
MUJI旗下最熱門的化妝水，受到許多使用者的好口碑，回購率也相當高，售價160元至860元。

▲2019年無印良品熱銷商品。（圖／無印良品官網）

文具類TOP 1　滑順按壓再生膠墨筆　半年銷量100萬支
售價平實，且寫起來相當滑順，受到許多學生族的歡迎，秋冬推出改良版本，按壓更加滑順，售價29元至30元。

▲2019年無印良品熱銷商品。（圖／無印良品官網）

配件類TOP 1　撥水加工有機棉舒適休閒鞋　半年銷量7萬雙
採用經過撥水加工處理的棉素材所製成，不易沾染水性汙垢，鞋墊的曲線與柔軟度也表現不俗，售價890元至1,290元。

▲2019年無印良品熱銷商品。（圖／無印良品官網）

食品類TOP 1　即食迷你拉麵　半年銷量20萬包
3款風味可選擇，包括泰式拉麵、韓式泡菜與雞汁風味，而且可乾濕兩吃，是方便的零嘴，售價49元。

▲2019年無印良品熱銷商品。（圖／無印良品官網）

日用品類TOP 1　原色化妝棉　半年銷量20萬包
長纖維棉花不經漂白直接使用，觸感柔軟好口碑，且大尺寸設計不需一次用很多張，售價79元至149元。

▲2019年無印良品熱銷商品。（圖／無印良品官網）

關鍵字：

MUJI, 無印, 無印良品, 銷量, 熱銷
fashion.net

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