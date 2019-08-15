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STAYREALＸ傳說對決推潮衫　Q版人物首登場坐鎮當「萌主」

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▲STAYREALＸ傳說對決跨界聯名推潮流商品。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

由五月天阿信與高中同學不二良創辦的STAYREAL，是台灣銷售最好的潮牌之一，曾傳出年營業額粗估2億元！今（2019）夏看準電競市場的商機，與超夯人氣手遊《Garena傳說對決》攜手推出跨界聯名，藉由此次機會更首度推出五大人氣英雄角色的Q版公仔，將遊戲中霸氣角色變可愛。

主理人不二良意外講出他與阿信拓展朋友圈的秘訣，他表示：「我跟阿信最常玩的時候就是出去吃飯，開車時在車子裡都會打一場，不管是哪個新朋友坐進來都被強制要求下載玩，但現在阿信跟怪獸等級已是讓我望塵莫及的境界！」

▲▼STAYREALＸ傳說對決。（圖／STAYREAL提供）

▲潮牌STAYREAL攜手超夯手遊《傳說對決》打造聯名系列，聯名T-Shirt（NT$1,080）、托特袋（NT$680）。（圖／品牌提供）

電競產業已然成為00後世代的夢幻職場之一，此次STAYREALＸ傳說對決的合作恰恰呼應品牌「堅持夢想」的精神，可以發現在服裝上也有運動家精神標語，靠「EVERYONE COUNTS」象徵電競團隊勝負共同承擔與團隊合作的精神。

▲▼STAYREALＸ傳說對決。（圖／STAYREAL提供）

▲傳說對決的英雄角色首度推出Q版公仔。（圖／品牌提供）

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STAYREALＸ傳說對決聯名系列包含兩款上衣、一款托特包、一款手機繩共四款商品，其中上衣自然是重點，一款將5大英雄角色：凡恩、克里希、刀鋒寶貝、莫托斯、愛麗絲融入STAYREAL字樣內，一款則有首度問世的Q版公仔坐鎮「萌主」寶座，配件也採用Q版角色裝可愛。

▲▼STAYREALＸ傳說對決。（圖／STAYREAL提供）

▲▼STAYREALＸ傳說對決。（圖／STAYREAL提供）

▲▼STAYREALＸ傳說對決。（圖／STAYREAL提供）

▲▼STAYREALＸ傳說對決。（圖／STAYREAL提供）

▲▼STAYREALＸ傳說對決。（圖／STAYREAL提供）

▲▼STAYREALＸ傳說對決。（圖／STAYREAL提供）

▲STAYREALＸ《傳說對決》共推出四款商品，Q版公仔泡泡騷為蝦皮獨家滿額贈。（圖／品牌提供）

關鍵字：

STAYREAL, 潮牌, 阿信, 五月天, 不二良, Garena, 傳說對決, 電競
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