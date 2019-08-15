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超好康快來搶！品木宣言6大免費護膚療程　保濕、亮白、抗老全都有

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▲品木宣言6大護膚療程全部免費！。（圖／品牌提供）

▲品木宣言推出6種免費迷你護膚療程。（圖／品牌提供，以下同）

記者張毓容／台北報導

想要維持健康細緻的肌膚，除了日常保養，護膚療程或SPA這種短時間內的密集保養更是好幫手，但動輒幾千元甚至上萬的費用讓人無法輕易嘗試。但近期就有品牌推出6種迷你護膚療程，從保濕、亮白、清粉刺到抗老等全都有，重點是竟然全部免費，學生族、小資女或愛美人士快來把握機會！

知名保養品牌品木宣言特別推出6種迷你護膚療程服務，從卸妝清潔、精華液修護、面膜調理到乳霜保養，使用品木宣言整套系列保養品與專業按摩手法，全程20分鐘養肌旅程，針對妳的肌膚問題對症下藥，無論敏感肌膚、面色黯淡無光、細紋鬆垮，甚至是肌膚平時沒有發現的問題都能找出來，更貼心的是，能夠「客製化」療程，針對個人膚況給予保養，讓肌膚重返滑嫩肌。針對不同生活習慣及膚質的消費者，共有以下6種護膚療程可選：

▲品木宣言6大護膚療程全部免費！。（圖／品牌提供）

▲「緊實澎潤肌」療程搭配美肌板按摩拉提輪廓。

緊實澎潤肌
適合想抗老、緊緻肌膚的人，使用富含榆綠木成分的「駐顏有樹系列」，能有效淡化皺紋、緊緻提拉肌膚，更特別的是，此療程會搭配元氣美肌板，助攻青春輪廓線，結合抗老精華，全方位達成澎彈緊實。

好氣色發光肌
適合平時作息不正常的人，對於毛孔粗大、臉色暗沉等，利用有咖啡因及人蔘成分的「元氣十足系列」，幫助肌膚醒膚提振，擁有好氣色。

白雪勻亮肌
適合有膚色不均困擾的人，運用「Dr.Weil亮白無敵系列」，含十六夜薔薇成分，能夠淡化黑斑，改善膚色不均，重現透白勻亮膚色

粉刺掰掰抗痘
適合總為黑頭白頭粉刺困擾，還會莫名冒痘痘的人，用富含活性碳的「泥娃娃活性碳系列」，幫助深層清潔毛孔，帶走粉刺，並有效舒緩痘痘發炎。

保濕水嫩肌
適合乾肌人的療程，使用富含復活草成分的「扭轉乾坤賦活保濕系列」，能有效補水、造水、鎖水，修護保濕屏障，使肌膚水嫩飽滿。

彈潤健康肌
適合肌膚常不穩、出狀況的人，使用高人氣「青春無敵系列」，以靈芝為主要成分，能改善泛紅，舒緩鎮定肌膚，有效提升肌膚免疫力，打造強建肌底。


這系列迷你護膚療程，即日起開放線上報名，只要上品木宣言官方網站填寫預約報名資料，就可完成護膚體驗預約。

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關鍵字：

品木宣言, 護膚, 療程, SPA, 保養, 肌膚護理, 免費, 預約
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