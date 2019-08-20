6個女孩們都懂的「秘密」！頭油只洗瀏海、自拍躲後面比較瘦

編輯／Ping 圖／「I'm Lemon」（IG@lemon10506）授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權

女孩的辛苦誰知道～為了自身的美麗與好形象，我們總是要花很多時間與方法來維持，就像插畫家「I'm Lemon」以可愛的繪圖來述說女生們內心的小劇場與秘密，絕對讓姊妹們覺得忠肯到不行。

＃每到夏天！女孩都有的4大困擾

每到夏天就是瘋狂補防曬、補妝的開始，因為汗從出門那刻起就沒停過，而且頭髮裡面又悶又熱，讓人好想體驗光頭的滋味（誤），而且每次洗完澡吹頭髮時，身體就像在洗第二次澡，馬上又濕一半。

＃時間在走，審美觀跟著走！

時間在走，審美觀跟著走！每次看到過去買的東西、穿的衣服，甚至喜歡的人，都會很想問問過去的自己，你眼睛到底怎麼了（業障重阿）。

＃女生拍照時的3個小心機

女生們在拍照時，就彷彿是宮廷鬥爭，誰掌鏡、誰站前面都是有心機的！頭髮蓋在側臉顯臉小一定要有，躲在別人後面看起來小隻才是王道。

＃頭油！瀏海不能油～

有時候真的很懶得洗頭，但是又剛好有約，相信不少人都會只洗瀏海吧！至少正面看起來很乾淨（哈）。

＃拔隱形眼鏡時，鼻子跟嘴巴都會失控...

每次把眼皮撐開或是睜大眼睛時，鼻子跟嘴巴都會不自覺得張超大，尤其是在拔隱形眼睛跟刷眼睫毛膏的時候！是不是被說中了！趕快自己舉手喔～（舉）

＃就讓過去成為消失的歷史吧～

有時候看到過去的自拍都會莫名覺得尷尬，各種詭異POSE與髮型，還有過度的美肌、調色，手都會默默暗下刪除，這樣的黑歷史還是不要存在比較好...

看得不夠過癮？喜歡的朋友可以到「I'm Lemon」的IG中，裡面還有更多有趣的插畫等著各位喔！

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