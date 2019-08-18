周末好去處！中壢5間不限時咖啡廳　與姊妹來場紓壓下午茶

▲（圖／tzu an,Wu）

出社會幾年後，深刻地體認到休假日有多麼重要，不只是約會、補眠睡到飽的好日子，更是與姐妹們相約談心不可少的時光，上班的苦悶、另一半的不解風情還有生活上的大小瑣事，真的沒有三、五小時說不完！這時候真的需要幾間不限時咖啡廳才夠聊。

本篇編輯就幫大家整理了 5 間中壢火車站附近的不限時咖啡甜點店，就算從雙北前往也很便利，讓你愛坐多久都可以，大聊特聊紓壓一波：

1. poffee canteen

▲（圖／Poffee Canteen 官方粉絲專頁）

poffee canteen 是一間位在元化路上的小店，木質色調的裝潢搭上暖心的戶外燈串，還沒進到店內，就感受到一股濃濃的日式溫馨感，而裡頭所販售的招牌餐點「月光肉醬飯」和「黑咖哩飯」，雖然樣子看起來樸素，但這正是所謂的家常味，搭上旁邊三道清爽可口的小點〈日式胡麻豆腐、百香水果沙拉、小餐包〉，讓人吃過一次就念念不忘！

店家還貼心地順勢推出「凍凍包」，讓喜歡的人不必遠道而來，在家就能品嘗到這份簡單的美味。

▲（圖／Poffee Canteen 官方粉絲專頁）

吃完正餐之後，還可以來上兩塊甜點，最喜歡這種鹹甜食都有提供的咖啡廳，待上一整天都不是問題！編輯覺得 Poffee Canteen 的蛋糕非常有誠意，份量不少，口感也很濃郁，大大推薦名字可愛的「森綺思」〈其實就是生起司〉系列。

2. Table 2 Coffee Roaster

▲（圖／Table 2 Coffee Roaster 官方粉絲專頁）

第二間要介紹的是最近很火紅的「舒芙蕾」，如果你不想大費周章排隊吃 FLIPPER’S，又不想花大把鈔票去椿 Tsubaki Salon北海道粉雪厚鬆餅，那推薦大家來中壢吃這間同為英文命名的「Table 2 Coffee Roaster」。

帶點工業風的寬敞裝潢給人很舒適放鬆的感覺，開放式的工作吧台就像是職人工作坊般，來到這裡點上一杯專業的手沖咖啡，再配上綿密細緻的舒芙蕾，煩惱什麼的都先拋諸腦後！除了海鹽焦糖口味很吸引人之外，大人味的提拉米蘇舒芙蕾更是店內的必點推薦。

3. 沐詞間

▲（圖／沐詞間官方粉絲專頁）

誰說下午茶只能喝西式的？這間沐詞間是編輯無意間發現的，其店就如其名一樣優雅，尤其是在午後，陽光透過落地窗大把地灑落，在光與影相互輝映下，喝上一杯茶，品著一口糕點，似乎真的能吟詞作對。

▲（圖／沐詞間官方粉絲專頁）

沐詞間的確切位置位於中壢火車站後站，藏身在住宅轉角的一、二樓，店內提供的餐點很單純，分別為茶、咖啡、中式茶點、西式糕點，由上圖可以看到菜單上的茶品名稱都是由一首首宋詞命名，和店內的陳設一樣相當用心。

此外，空間也會不定期舉辦小展覽、手作課程或是周末電影放映，不論是姐妹聚會，還是想一個人享受獨處的悠閒時光都很適合來此。

4. 我們。他們

▲（圖／我們。他們 官方粉絲專頁）

下一間也是編輯非常喜歡的一間咖啡廳，順著老街溪畔著，即可找到這間充滿國外鄉村庭院感的「我們。他們」。這裡的室內空間雖然不大，但有著整面的書牆，裡頭擺放著各式種類的書籍可以自由借閱，白天的採光非常好！

屋外則是以紅磚砌成的圍牆、綠樹縈繞在一旁，偶爾還有幾隻貓貓狗狗逡巡，乘著夜色，在秋意濃的晚風吹拂下，相當適合溫馨的三五好友相聚。

▲（圖／我們。他們 官方 IG）

和主打好拍的網美店家不同，我們。他們最大的特色就在於他們是百分之百寵物友善，並且提倡減塑環保和愛護生態的理念，除了不定期與臉書分享相關資訊之外，也會在店內舉辦相關的活動演講，希望透過從自身開始落實，擴及到更多的民眾，這般用心很值得鼓勵阿！

5. 綠沐恬拾

▲（圖／綠沐恬拾 官方粉絲專頁）

最後一間「綠沐恬拾」是有著大量植栽的綠意咖啡廳，裝潢簡約且附有巧思，就連洗手間也非常美！店內的座位大多為兩人桌，不過也有適合多人聚會的長桌。

餐點方面除了賣有輕食和各式甜點外，飲品更有單品手沖濾泡和法國百年經典的瑪黑茶，編輯上回喝到模里西斯鮮奶茶，簡直驚為天人，直接愛上！另外，如果有機會來到這裡，也別忘了來上一塊招牌抹茶生乳捲和好吃的戚風蛋糕。

甜點時刻真的很療癒人心，隨著血糖的升高，那些生活上的煩惱好像又可以隨著蛋糕一口嚥下，不過這箇中的幸福滋味，似乎只有女生們比較能懂。所以這個周末，快約上姐妹一起來場紓壓的下午茶吧！

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