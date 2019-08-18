整容級減肥！韓妞不節食甩掉50公斤　3大重點「偶爾獎勵小零嘴」

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@byeol__c

減肥是每個人女生的必經之路，南韓一位甜美可人的小姐姐Byeol，曾經發胖到98公斤。因為健康問題才下定決心減肥，最後瘦到48公斤，成功甩去50公斤，等於是減少了一個成人的體重，而她也大方分享減肥3大心得，一起來膜拜。

1.懂得選擇健康食材

Byeol常常將以無糖酸奶搭配水果、燕麥片製作成小零食，不僅外觀好看，在營養上也很充足。三餐搭配上，則是盡量選擇種類豐富的原型食材，只吃食物的原味，以少油鹽為主。像是大蒜、菌菇類、洋蔥都是Byeol喜歡的食材，米飯換成黑麥麵包，一樣有飽足感。

2.慢慢增加運動量

看到Byeol的IG就會發現，她的運動都是簡單、少量進行，不會一次給予自己太大的負擔，反而更能持之以恆。另外，像是基本的瑜伽、步行，都是大家可以在家中或是戶外完成的，不妨提早一兩站下車，慢慢增加運動量，確保運動品質。

3.偶爾獎勵小零嘴

很多人會覺得減肥就是不能吃零食，其實不然，偶爾的獎勵更能激勵你繼續瘦身。Byeol會挑選比較健康的穀物棒、或是蒟蒻飲品等低熱量食材，不僅滿足口腹之慾，也會在三餐之間達到一定的飽足感，所以不會在下一餐暴飲暴食，是不錯的方法。

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