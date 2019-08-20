可載重270公斤「瓦愣紙沙發床」　10秒切換躺平睡覺

▲瓦愣紙家具設計，伸縮沙發床使用方便。（圖／翻攝proidee.co.uk，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

沙發床的面市真的是小空間使用者的福音，採用鋼鐵支架切換的方式大家都很習慣，但目前消費者可能有另一種新選擇，採用瓦愣紙材質製作的沙發床，號稱能載重270公斤，且結構採用手風琴般壓縮設計，不但切換模式相當快速方便，尺寸還能照你需要調整。

瓦愣紙做成家具的概念行之有年，相信不少人已經看過用紙做的伸縮沙發，而如何落實這樣的設計成為紙家具之後的重點，Pro Idee的紙板沙發床提供一個小空間居家不錯的解決方案，為了能夠承重，折疊所產生的穩定度是相當重要的，官方表示它能負載600磅的重量，換算成公斤約為270公斤。

而手風琴般的收納方式，也帶來一些額外的好處，上方鋪設的3塊海綿墊能快速收起或攤平，加上只需要平行的推移，就能迅速展開或收納整個床組，且可依據來客多寡，決定把你的「沙發椅」拉得多長，使用的自由度也增加不少。

當然這樣的設計也有缺點，一些善於收納的人，可能會苦惱於無法使用床底下的空間（畢竟沙發床下本身就不太能堆積物品），還有那個看起來相當脆弱的軟墊，無法讓你買美美的寢具來裝飾空間，不過它們的布套是可拆下來機洗的，意即使用者也可省去購買額外床上用品的費用。

Pro Idee的床頭板跟腳板都是採用竹子製成，它是一項環保的商品，整體的重量僅有32磅，約莫為14.5公斤，比起多半的沙發床要輕盈的多，目前Pro Idee紙板床已在英國上市，售價為369元英磅，折合台幣約14,000元。