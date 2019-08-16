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約會必勝！網友激推4個「急救美妝神物」　帶眼霜超加分

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▲▼網友激推4個美妝神物。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲想要精準補妝，小巧多用途美妝一定不能少。（圖／翻攝自IG/aoihamada）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

小包當道，出去約會要帶些什麼最聰明？根據調查，女生隨身必帶的就是氣墊粉餅、梳子、口紅和眼霜，前3樣都還能理解，眼霜又有什麼作用呢？原來一支眼霜在手多用途，去倦容、抗脫妝，小小眼霜就全搞定！

▲▼網友激推4個美妝神物。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲PS美美妍 電眼修修發光全效眼霜，30ml，1,280元。

清爽眼霜

化妝一整天，眼下乾紋又出來作亂，尤其是夜晚又特別明顯。最近許多眼霜力求乳液化，清爽好推抹且不帶給肌膚負擔。幫助眼周肌膚補水，並趕走疲憊。偷偷說若是眼部脫妝，眼霜更是卸除殘妝的法寶，利用裡面的油脂將殘妝帶走。電眼修修全效發光眼霜買1送3！史上最強優惠點這裡
 

▲▼網友激推4個美妝神物。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲AVEDA 隨行按摩梳，780元。

梳子

夏季頭髮容易扁塌，趁著去洗手間時梳梳頭吧！AVEDA推出攜帶型的隨行按摩梳，擁有木質髮梳的所有優點 ，幫助按摩放鬆頭皮並挑鬆髮根，維持髮型蓬鬆立體。 V形聰明梳針排列，直梳化解髮絲糾結，橫梳讓髮絲平整不毛躁。

▲▼網友激推4個美妝神物。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲INTEGRATE 透潤柔光粉底凍，18g，630元。

氣墊粉餅

氣墊粉餅可說是補妝好幫手，外出脫妝只要輕輕一拍就搞定，氣墊的粉體都相當輕薄，即便是疊擦也不厚粉，濕式的粉質超貼膚，完全沒有越補越厚的困擾。

▲MAYBELLINE 極綻色緞光絲柔唇膏，#376，360元。

▲▼網友激推4個美妝神物。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

唇膏

隨身攜帶唇膏給女生滿滿安全感，當累了沒血色、飯後快速補妝也很適合。花個3秒鐘補上唇膏，就是製造氣色的好法寶。

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