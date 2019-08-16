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兩性專家：想要戀情常保鮮，「3個地雷」千萬別踩！

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▲▼ 戀情常保鮮，「3件事」千萬別做。（圖／unsplash）

▲想要戀情保鮮，需要兩個人共同努力。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

過了熱戀期，雙方交往一段時間後，相處更需要智慧。當初覺得對方可愛的地方現在都變成了麻煩，以前的耐心到現在變成不耐，有時說出的話無心，聽著卻有意，爭吵開始慢慢浮現。這種狀況持續會讓感情岌岌可危，專家建議想要愛情常保鮮，以下3種行為千萬不要做。

▲▼ 戀情常保鮮，「3件事」千萬別做。（圖／unsplash）

愛鬧脾氣要人哄

女生內心總以自己小劇場，容易反覆思考男生是否話中有話，編織劇情讓自己傷心難過，太過在意讓自己患得患失，只要發現另一半和以前不一樣，就會想鬧脾氣。這倒也不是失控，只是想男生哄來刷刷存在感。但若男生一忙，就會覺得對方不貼心，可以哄個一兩次，但長時間下來會讓人覺得心很累。

▲▼ 戀情常保鮮，「3件事」千萬別做。（圖／unsplash）

拿別人做比較

情侶間常犯的毛病就是做比較，不管是滑手機拿自己情人和FB的朋友動態比，甚至在心裡拿舊情人和現任比。既然身邊的人是這位，千萬別在吵架時說出口，人比人會氣死人，凡事正面思考，多說點好話，不要無故掀起爭端。


▲▼ 戀情常保鮮，「3件事」千萬別做。（圖／unsplash）

動不動提分手

兩人都有情緒的情況下，建議先冷靜別逞強說氣話，尤其是分手別掛在嘴邊，有時這種言語威脅有可能會弄假成真。先低頭不代表示弱，而是一種尊重，愛情有時禁不起三天一小吵，一直爭吵又反覆和好，反而會提前消耗彼此間的愛。

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關鍵字：

戀愛, 愛情, 兩性
fashion.net

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