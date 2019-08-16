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莉莉柯林斯片場變走秀伸展台！招牌電眼配「紅色貝蕾帽」美到窒息

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▲莉莉柯林斯。（圖／翻攝自莉莉柯林斯IG）

▲莉莉柯林斯開拍新劇，片場變模特兒伸展台。（圖／翻攝自莉莉柯林斯IG）

記者鮑璿安／台北報導

好萊塢女星莉莉柯林斯（Lily Collins）深邃大眼和甜美微笑總能擄獲粉絲芳心，近日她也在緊鑼密鼓開拍新劇《Emily in Paris》，劇中化身時髦都市女性，一連在片場曝光了多套穿搭，美到令人窒息，宛如是莉莉柯林斯的走秀伸展台。

30歲的莉莉柯林斯在《Emily in Paris》新劇中飾演來自中西部的上班族，意外在巴黎得到工作機會，開始了一連串感情、工作的有趣故事。於是新戲中化身女強人的她，近日在片場曝光的造型也意外引起討論。

▲莉莉柯林斯。（圖／達志影像）

▲莉莉柯林斯。（圖／達志影像）

▲莉莉柯林斯。（圖／達志影像）

▲莉莉柯林斯連續變裝，加持Alice + Olivia襯衫以及DG印花裙。（圖／達志影像）

莉莉柯林斯以一頭浪漫的長捲髮，搭配Alice + Olivia的都市襯衫，僅僅扣了第一顆釦子，露出內層的小背心，更顯氣質可愛。而裙裝則選擇具有壓紋材質的亮面皮裙，輕鬆化身都市女性。然而同天莉莉柯林斯馬上再變裝，一改幹練上班族，變身浪漫的碎花裙小公主，選擇DG印花裙搭配粉色高跟鞋，襯托出巴黎的街邊風情，將擅長的甜美形象展現的淋漓盡致。

▲莉莉柯林斯。（圖／達志影像）

▲莉莉柯林斯。（圖／達志影像）

▲莉莉柯林斯紅色貝蕾帽成為全場焦點，美到令人窒息。（圖／達志影像）

不過討論度最高的還是隔日，莉莉柯林斯以一身黑白格紋套裝亮相，同色西裝配上可愛的格紋短褲，腳踩粗跟高跟鞋，露出修長美腿，整體造型輕鬆活潑。最後的點睛之筆就屬頭上的紅色貝蕾帽，配上迎風吹拂的披肩長髮，一出場便美到窒息。也難怪莉莉柯林斯成為最適合貝蕾帽的女星，迷人的深邃五官絲毫沒有被帽子遮蓋住，甜甜的笑容馬上融化粉絲的心，也讓人更加期待新劇播出。


★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

莉莉柯林斯, Lily Collins, Emily in Paris, Alice + Olivia, DG
fashion.net

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