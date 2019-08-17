fb ig video ETtoday search mobile

精品吹起復古電玩風潮！GUCCI限定懷舊「遊戲廳」還能與朋友連線對戰

> >

編輯／JJ　圖／品牌提供、截圖自APP畫面

不敗復古風潮除了是近幾年的服裝設計重點，最近更是把從前的復古小遊戲吹進了精品時尚圈，前陣子Louis Vuitton才因應快閃店開發一款跑酷小遊戲，而Gucci也繼《Gucci Bee》小精靈遊戲之後又推出了《Gucci Ace》，新款小遊戲是十分刺激的對戰乒乓球，而且將來在Gucci遊戲廳中還會陸續上架更多小遊戲喔！

▲GUCCI APP遊戲。（圖／品牌提供）

Gucci創意總監Alessandro Michele受到20世紀七、八十年代著名的電子遊戲廳啟發，將Gucci的品牌元素虛擬化融入遊戲中，只要下載Gucci的手機APP，就能直接進入Gucci Arcade（Gucci遊戲廳），看到目前已推出的兩款小遊戲《Gucci Bee》與《Gucci Ace》。

▲GUCCI APP遊戲。（圖／品牌提供）

《Gucci Bee》其實就像是大家小時候玩的小精靈遊戲一樣，不過我們變成了代表Gucci 的小蜜蜂，而幽靈則被瓢蟲取代，操作方式很簡單，只需上下左右滑動螢幕就行，一開始有三個生命，在指定時間內把星星吃光就可以晉級到下一關，總共有三關，隨著難度的增加路線會越來越複雜，路上也會不定時出現一些補生命、隱形等功能的道具，不過要小心別吃到大隻的蟲蟲，那會使所有瓢蟲們發瘋亂衝！

▲GUCCI APP遊戲。（圖／品牌提供）

第二款《Gucci Ace》是乒乓球對戰遊戲，令人興奮的是，除了可以單機遊戲之外，還可以跟全世界的陌生人或是朋友連線對打！分為三種場景，分別代表的是「過去」、「現在」與「未來」，只有一個目標就是把球打回去就對了，不過經過實際操作會發現沒這麼簡單喔！是非常需要反應力的遊戲。

▲GUCCI APP遊戲。（圖／品牌提供）

▲GUCCI APP遊戲。（圖／品牌提供）

遊戲結束後，玩家可通過排名看到自己在全球高分玩家排行榜中的名次。得分和徽章也可分享至任何社群網站和即時通訊平台，可以將收集遊戲中收集到的徽章放入紀念品陳列櫃中，並能透過徽章來了解Gucci品牌故事，畫面、細節處理都充滿許多巧思。未來數月還會推出更多小遊戲，令人相當期待！

▲GUCCI APP遊戲。（圖／品牌提供）

Gucci APP中還有虛擬實境鞋款試穿功能！在鞋款上也能發現經典小蜜蜂的身影呢～

▲GUCCI APP遊戲。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

Gucci, APP, 復古小遊戲
fashion.net

熱門文章

試・開箱／小資女必備！電眼修修眼霜全臉可用CP值超高

亮･珠寶／Dior、Tiffany直白示愛　助害羞的你傳情

隋棠套JIMMY CHOO秀鉛筆腿　約會穿低跟鞋放閃

董若彤穿PRADA　危險尺度不怕「閨蜜」周予天生氣

風.LUXURY／綠色錶正夯　伯爵高CP值又限量勸敗

家裡擺設也要潮！Off-White首個家居系列，浴袍、床單都好想要

設計師忙什麼／古又文高調挺同　「到了這個年紀，不應該膽怯」

HOT・Stuff／小S、BLACKPINK Rose都愛上奶油系方包

暗沉脫妝掰！Sisley推出超聰明粉底液，輕薄提亮又遮瑕

盤點8月限量鞋！必收Yeezy 500淡粉情侶款、Levi'sＸNike

ET Fashion

推薦閱讀

你也有「自招渣男」的爛桃花體質？4點原因要小心：別把寂寞掛嘴邊

領口鬆掉先別丟！洗衣博士教你「3招」讓T恤復活

兩性專家：想要戀情常保鮮，「3個地雷」千萬別踩！

泰勒絲領獎造型用力過猛！泳裝配復古芭比頭　慘輸蜘蛛女大長腿 UNIQLOＸKAWS開賣10分鐘　破萬人搶看「解剖潮T」癱瘓網站 OL每日臀橋60下！健美女神紀艾希教你練「蜜桃臀」，在家就能做 TWICE志效剛出道肉肉照被挖出！被批嬸味太重　4年後整個人瘦一圈 Melody就愛「一套到底」　懶時尚勾引媽咪刷下去 別和他吵架！冷戰王星座TOP3，巨蟹跌破眼鏡、處女絕不好惹 約會必勝！網友激推4個「急救美妝神物」　帶它超加分

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面