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排隊甜點「澎派Ponpie」美翻餐桌　進駐環球板橋車站推獨家口味

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▲澎派Ponpie進駐環球。（圖／環球購物中心提供）

▲澎派Ponpie進駐環球，甜點天菜限時開賣，圖中為「黃澄澄檸檬塔」，售價110元。（圖／環球購物中心提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

位於新北市板橋區的熱門甜點店「澎派Ponpie」，以網美甜品與真材實料的口味吸引不少回頭客，被板橋人公認為「在地私房甜點」，即起進駐Global Mall板橋車站，開設為期2周的快閃店，民眾不用頂著烈日排隊，一出捷運就買到，還有2款獨家甜品，還不趁機衝一波！

▲澎派Ponpie進駐環球。（圖／環球購物中心提供）

▲「抹茶白玉塔」售價110元。

「Ponpie 澎派」在板橋巷弄中的本店相當熱門，有時需排隊1小時以上才能進場吃甜甜，8／16起至8／31止，在Global Mall板橋車站快閃店開張，招牌美型甜點也紛紛進駐，其中由莓果果泥、藍莓乳酪，再鋪上滿滿的藍莓做成的「我的藍莓夜」，不但造型大氣，排列的藍莓簡直美翻啊。

▲澎派Ponpie進駐環球。（圖／環球購物中心提供）

▲藍紫色系充滿視覺震撼，吃起來微酸的藍莓，配上酥脆餅皮，清爽不膩，單片140元，6吋620元。

還有很受歡迎的「抹茶白玉塔」，選用日本靜岡抹茶粉，搭配紅豆餡與香Ｑ爽口的白玉麻糬，具有多層次口感；「黃澄澄檸檬塔」採用酥脆的手工塔皮，搭配多種檸檬調配的內餡，酸溜溜的滋味超適合夏天；「新鮮無花果塔」用無花果搭配滑順香草卡士達及紅心芭樂果醬，重點是外型超網美風，一定要打個卡。

▲澎派Ponpie進駐環球。（圖／環球購物中心提供）

▲法式風情的「新鮮無花果塔」，售價140元。

因應首度進駐Global Mall板橋車站，也推出2款獨家甜品讓原本客戶嚐鮮，包括「柚香碧螺春千層」超過22層的碧螺春風味薄餅，帶有三峽碧螺春清新茶香，加入柚子微酸風味，另一款「日桃」則使用清爽多汁的水蜜桃，與白桃奶凍、玫瑰花香融合在一起，是款充滿夢幻風的甜點。

▲澎派Ponpie進駐環球。（圖／環球購物中心提供）▲澎派Ponpie進駐環球。（圖／環球購物中心提供）

▲（左）日桃，售價250元；（右）柚香碧螺春千層，售價180元。

澎派Ponpie的Global Mall板橋車站快閃店，從8／16起至8／31止限時2周進駐，想在夏日嚐甜甜免曬太陽，快去板橋車站開吃吧！

關鍵字：

澎派, Ponpie, 環球, 板橋車站, Global Mall
fashion.net

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