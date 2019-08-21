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《我們不能是朋友》韓可菲俐落油頭爆紅　符合髮型師「短髮公式」就能剪

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最近熱播的台劇《我們不能是朋友》大家有追嗎？其中女二韓可菲（袁艾菲飾）更是話題度超高，很多網友都覺得韓可菲拿的根本就是女主的劇本，不僅長得漂亮、個性更是很乾脆，知道自己要什麼，非常有魅力！劇中處處維護周惟惟、甚至被甩巴掌更是被封為最強閨蜜！

▲袁艾菲短髮。（圖／美人圈）

尤其是在劇中韓可菲常常梳上這種港風的油頭、將瀏海梳起來，更是完全氣勢爆棚，不說話都自帶氣場的高級感！

▲袁艾菲短髮。（圖／美人圈）

這種看似難駕馭的港風短髮，最近在小紅書、微博上可以說是討論度超高，不僅會襯的五官更精緻，也會提升整個人的氣場跟氣質！

▲袁艾菲短髮。（圖／美人圈）

這款港風油頭也有種濃濃的復古感，不得不說配上袁艾菲纖瘦的臉型、精緻的五官，真的駕馭得很好！

▲袁艾菲短髮。（圖／美人圈）

髮型師也說，這款港風短髮在這一季可以說是大勢，想剪的女孩也別擔心，這款短髮對於臉型的修飾度其實比想像中高，對一般人來說也不太難駕馭，到底有哪些臉型適合、造型重點又有哪些？這就一起了解一下！

▲袁艾菲短髮。（圖／美人圈）

＃要有下巴、臉型偏瘦氣場更高

不是說圓臉不能剪，這款短髮其實比起臉型來說，更要求的是下巴，下巴最好有點尖、不要太短，剪起來的話會更有氣場！另外臉型其實不挑，但偏瘦的臉型更適合，如果是圓圓臉的話，就不建議把兩側的層次打太高，一樣可以有修飾感。

▲袁艾菲短髮。（圖／美人圈）

＃套用短髮公式：耳下到下巴垂直距離小於5.7公分

這款港風短髮會讓臉型瞬間集中，讓臉型有變小的感覺，露出的脖頸線條也是重點！對這種比較俐落的短髮，髮型師有一個潛規則、就是套一下短髮公式：量一下自己的耳下到下巴的垂直距離，小於5.7公分的話就會非常適合短髮！​​​​​​

▲袁艾菲短髮。（圖／美人圈）

＃油頭髮根還是要蓬鬆、紮耳後更率性

韓可菲在劇中常常梳的這種港風油頭應該帥到很多女孩，可以用軟髮蠟稍微抓出線條感！​​​​​​

▲袁艾菲短髮。（圖／美人圈）

但是要注意不要直接抹在頭頂上，要保持髮根的蓬鬆度，再將下擺的髮絲隨意紮在耳後，會非常率性！

▲袁艾菲短髮。（圖／美人圈）

>>可以參考一下影片

​​​​​建議先吹出髮根的蓬鬆感，再將水髮蠟局部使用在髮尾部分，避免髮根扁塌，想要更具修飾感的話，也可以跟這位小姐姐一樣，挑出一點點髮際線的碎髮來修飾臉型！

影片來源：YT@컬처앤네이처나예

文／美人圈　圖／翻攝自FB@袁艾菲、《我們不能是朋友》、metro.co.uk

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

袁艾菲, 短髮, 髮型, 我們不能是朋友, 油頭, 臉型
fashion.net

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