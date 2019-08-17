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你也有「自招渣男」的爛桃花體質？4點原因要小心：別把寂寞掛嘴邊

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▲4原因變「自招渣男」爛桃花體質。（圖／翻攝pexels）

編輯／Molly 圖／翻攝自pexels、unsplash

談戀愛不怕分手，就怕遇到渣男、甘蔗男！遇到一個、兩個，沒事，誰沒遇過壞男人呢？當作學個教訓，訓練挑人眼力就好，但偏偏有些女孩猶如身上自帶「渣男磁鐵」，總是吸引到所謂的壞男人，每談一次戀愛就受一次傷。撇開命運注定之說，以下這4種特質，可能就是妳為何總是吸引爛桃花的原因了。

1.不懂拒絕的「好追」特質
有些女生每每遇到有人示好，都不懂拒絕，每個來的都接受，不僅容易讓自己陷入複雜的多角曖昧關係，也會給男生一種「這個女生很好追」的印象。其實嚴格說起來，好不好追也只是個人選擇，沒什麼不對，但「好追的女生」對渣男來說就等於是累積自己戰績的最佳候選人，當然會變成一項「吸渣因子」。

▲4原因變「自招渣男」爛桃花體質。（圖／翻攝pexels）

2.委屈自己也要為對方好
有些女孩一旦陷入愛情就變成濫好人一個，卯起來掏心掏肺，對方說什麼都好，無條件付出，只為他想、為他好，甚至委屈自己、連自己都不懂自愛，這往往就是對方漸漸不珍惜妳的開始。當妳愛到不在乎自己的時候，久而久之對方也會習以為常，認為妳的好全是應該的，也會認定無論他怎麼對妳，妳都會照樣付出，那他當然就開始肆無忌憚。

▲4原因變「自招渣男」爛桃花體質。（圖／翻攝pexels）

3.喜歡把寂寞掛在嘴上
對想玩玩、不想認真的男人而言，寂寞的女人就等於「容易勾搭的女人」，在他們的雷達裡，喜歡把寂寞掛在嘴上的女生，大部分都很好哄、能輕而易舉抓住她的心。但別天真地以為他們可以填補妳心靈的寂寞，或許他們更想填補的是其他的寂寞。

▲4原因變「自招渣男」爛桃花體質。（圖／翻攝pexels）

4.不切實際的「理想型」條件
有些女生對於擇偶條件太過堅持，好像只要符合了某個條件，就可以為對方付出所有，比如有的人是遇到外表帥氣的就沖昏了頭，有的遇到有點才氣的就毫無抵抗力。但也就因為這項「符合條件」，而忽略掉了對方其他的缺點，甚至為了保留住這個所謂的「夢中情人」，無條件包容其他缺點，只因為怕離開了這人就再也遇不到這樣的理想型了。而這也造就容易有對方只有那一兩項特質符合妳的理想型，但其他方面則可能是「渣男」的情況發生。

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關鍵字：

談戀愛, 戀愛, 兩性, 感情, 爛男人, 渣男, 甘蔗男, 爛桃花
fashion.net

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