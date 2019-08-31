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韓妞Youtuber實測IU「緊急」減肥食譜　3天減3公斤、消水腫有感更上鏡

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IU表示過，只要有重要節目、拍攝或是專輯發表的一週之前，他都會採用緊急減肥法，以便快速瘦身、防止自己上鏡水腫～而最近youtuber「쩡유」就分享了自己照著IU的食譜減肥的過程～讓我們一起來看看她的成果！

▲韓妞實測IU減肥法。（圖／美人圈）

＃IU減肥食譜

▲韓妞實測IU減肥法。（圖／美人圈）

早餐：一顆蘋果

午餐：雞胸肉一塊＋牛奶一杯

晚餐：生菜＋清蒸馬鈴薯一顆＋番茄汁（兩顆蕃茄）

這份食譜쩡유有稍微改變了一下，他表示因為自己討厭地瓜，所以選擇了自己可以接受的馬鈴薯

▲韓妞實測IU減肥法。（圖／美人圈）

쩡유在開始減肥前的體重大約是47公斤，其實已經算是非常勻稱的身材，比較主要的問題是，肚子的部分會有小腹肉～在第一天進行食譜減肥時，因為쩡유前一天晚上吃得很飽，所以即使早餐和午餐只吃了一點點，都覺得飢餓感不嚴重～不過在晚餐時，因為太餓了，所以多喝了一杯番茄汁和一些生菜～還偷吃了一顆蕃茄和兩口炒飯。

▲韓妞實測IU減肥法。（圖／美人圈）

第二天剛起床時，쩡유表示比起想像中，沒有那麼大的飢餓感～所以一樣照著食譜進食，不過中午之後，飢餓感卻慢慢提高，所以中餐和晚餐，都多吃了一些馬鈴薯跟小黃瓜～然後吃完晚餐後，因為家人還是一直慫恿，所以又偷吃了兩口泡麵XD쩡유表示而第二天還算勉強可以堅持下去，而且這一天剛好瘦了1公斤！但是這1公斤不是減少體脂肪，反而覺得是自己體內的水分減少加上體力變差的效果～

▲韓妞實測IU減肥法。（圖／美人圈）

第三天時쩡유愁眉苦臉的起床吃早餐，不過他也表示自己原本沒有吃早餐的習慣，但在開始IU減肥食譜後，每天吃早餐，除了覺得自己變健康、也有加速新陳代謝的感覺～

▲韓妞實測IU減肥法。（圖／美人圈）

不過到了第四天中午쩡유卻決定要停止繼續IU食譜減肥法～他表示自己決定停止的原因是，雖然的確體重有下降，到第四天中午後的體重甚至比第一天少了3公斤；而且臉也真的比較上鏡、不水腫～但從第三天開始，平時從來不貧血的他，卻一直有貧血、頭暈的感覺，加上減肥時，感覺也一起將身上的肌肉減下了～也讓他覺得這不是健康正確、有營養的減肥方法～

▲韓妞實測IU減肥法。（圖／美人圈）

不過經過這次減肥過程，쩡유也決定要開始停止吃宵夜，並且維持每天吃早餐的好習慣！在這3天多裡，他因為晚上沒有吃宵夜，隔天早上時會覺得腸胃比較舒服，身體也比較輕的感覺～最後쩡유表示，除非是緊急時刻，不然他真的不推薦大家使用這個減肥法！

文／美人圈　圖／翻攝自IG@1_yu_jeong、@howwasyourday_today、@dlwlrma、쩡유 JJeong U youtube截圖

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

瘦身, 減肥, 消水腫, IU
fashion.net

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