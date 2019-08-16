臥室變成藝術間　DIESEL LIVING把床當畫布，家裡跟你都有型有款

▲DIESEL LIVING系列入台，讓臥室有不同光景，Water Rock Burgundy系列售價14,800元。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

若花朵圖騰走自然風的寢具引不起你的興趣，但又覺得素色太單調、幾何不是你的菜，也許不是你難搞，是還沒試過設計款，日比家族近期引進義大利品牌 DIESEL LIVING 家居系列，帶點狂野與藝術的風格，卻不失年輕氣息的氛圍，妝點出你的獨特生活領域。

▲HANAMI系列靈感來自日本春天賞櫻時節，花卉結合工業藝術設計，重新詮釋花朵風中飛舞的概念。

1978 年由 Renzo Rosso 創立的品牌 DIESEL，自 80 年代後以潮流不羈的形象，立足時尚設計圈，在 2009 年與義大利傢俱品牌 MAROSO 跨界合作，設計居家家具與家飾，從此將領域延伸至燈飾、餐具、廚具、地板、磁磚、寢具等商品，全方面打造「DIESEL LIVING」家居。

▲EMBOSSED GRADIENT系列靈感來自墨西哥老街道上充滿歲月痕跡的廣告牌，普魯士藍色調中不規則的白色線條穿梭其中，充滿歷史感的皺摺紋理。

DIESEL LIVING 寢具系列，延續時裝設計上的理念，以充滿年輕活力的設計，再帶有幾分不羈的靈魂風格呈現，包括街頭藝術與工業元素，大量運用在視覺創意中，搶眼且自成一格，適合簡單色調或佈置簡潔的空間，它將成為整個房內的聚光燈。

▲Dark Field系列展現薄暮時分，光線微弱的田野山林間，凌亂交錯的葉影與植物相互堆疊，暗紅色調表現出落日餘暉，與黑夜交接的魔幻時刻。

使用高科技數位印染技術，以大面積的圖騰蔓延與豐富的色彩變化，呈現對比強烈的視覺效果，獨特的設計感和令人驚喜的細節，展現出歐洲義大利式的新式浪漫，雙人床組售價14,800元，新品上市期間特價12,580元。

▲GRAFFITI系列的凌亂隨意的筆觸，透過冷硬的石灰色調，以抽象的方式填滿整個視覺，融合叛逆與藝術的街頭塗鴉精神。