美妝控必備！自帶發光鏡＋DIY美妝盤　一盒搞定全臉妝容

▲自帶發光鏡的美妝盒。（圖／翻攝自IG@ikilovesriki）

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每次在準備旅行的行李時，光是化妝包就佔了很大空間，因為像眼影盤這類體積較大的化妝品，一次有多種顏色，但真正用到的就那幾個，實在浪費空間！但是現在來自品牌「Glamcor」的這款「Riki Colorful Vanity On The Go」，不僅可以讓你分裝美妝產品，還自帶發光鏡，讓你上妝更方便。

▲多色眼影盤體積大，但用到的顏色卻很少。（圖／翻攝自pixabay.com）

「Glamcor」多以頂級的LED照明燈為主要商品，Riki Colorful Vanity On The Go就是他們旗下的產品，可別看這款美妝盒體積小，功能可是非常俱全的！不僅可以自由拼裝多款美妝產品，用最小的體積滿足你化妝的需求，蓋子還是可以360度旋轉的LED照明鏡子，不管是色溫還是亮度都可以調整，讓你上妝不色差更精準。

▲上妝一盒就搞定！再也不用帶一大包的化妝包啦～（圖／翻攝自IG@ikilovesrik）

操作影片在這～

在 Instagram 查看這則貼文 RIKI loves RIKI（@rikilovesriki）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 5 日 下午 12:29 張貼

Riki Colorful Vanity On The Go裡有附一款能將美妝產品從原包裝拆下來的工具，不管是眼影還是修容打亮都能裝進去，而且你也不用擔心這些美妝產品會在盒子裡互相碰撞，因為這裡面還有附上含背膠的磁鐵，讓它們可以乖乖吸在原位。

▲Riki Colorful Vanity On The Go官方售價為USD $85（約為NT$2,662）。（圖／翻攝自IG@ikilovesriki）

喜歡的朋友，可以到官方網站上查訊詳細的購買資訊，這款Riki Colorful Vanity On The Go美妝盒已經在8／15開始販售，心動就趕快行動吧！

在 Instagram 查看這則貼文 RIKI loves RIKI（@rikilovesriki）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 13 日 上午 10:44 張貼

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