fb ig video ETtoday search mobile

小紅書網紅一年瘦了20公斤！分享減肥「停滯期」突破方法

> >

這位小姐姐最近紅小紅書上紅到微博，主要就是因為她分享了自己花了一年的時間，從70公斤瘦到47公斤的心路歷程，單純靠飲食管理、運動，就健康的瘦下來還不復胖，對很多只是嚷嚷著想減肥的女孩來說真的是瘦身範本！

▲網紅瘦身。（圖／美人圈）

狂瘦下超過20公斤是什麼體驗？就是連腿都小了4個尺寸以上，一雙腿變得又細又長！

▲網紅瘦身。（圖／美人圈）

不過小姐姐的減肥過程也不是很順利，中間竟然還遇到停滯期，一起看看她的瘦身法、以及她是怎麼脫離停滯期的？

▲網紅瘦身。（圖／美人圈）

＃多喝水、戒掉含糖飲料

首先最重要的就是戒掉含糖飲料，每天喝2000ml左右的水量，也可以跟檸檬水、紅豆水等替換變換口味，其實把那些飲料戒掉後、會發現對它們的欲望也沒那麽強烈了！另外小姐姐也說早上起床後，她都會先喝一杯300ml左右的溫開水，促進腸道蠕動、對於改善便秘也有效果！

▲網紅瘦身。（圖／美人圈）

＃吃到8分飽、餓的時候睡覺

在飲食上小姐姐建議一定要飲食均衡，適當攝取澱粉、油脂對於瘦身來說反而有好處！另外她也說每餐建議吃到8分飽就好，覺得有點餓的話就直接去睡覺，晚餐也儘量在7點前吃完，避免睡前4小時之內吃東西，讓食物消化不完全。

▲網紅瘦身。（圖／美人圈）

在吃飯時，她也說一定要細嚼慢咽，不但更有飽足感之外、也幫助消化！

＃有氧和無氧運動都做、累才有效果

一天盡量找時間運動30分左右，培養運動的習慣，小姐姐不會做單一的運動，而是有氧和無氧都做，像散步、快走、跳繩都可以，另外偶爾也做拉筋、瑜珈等，根據自己的需要去youtube搜索影片，像是瘦腿、瘦肚子，累的話說明運動是有效果的，如果做的運動很輕鬆還是換一個吧！

▲網紅瘦身。（圖／美人圈）

＃調整飲食、飲食一定要均衡

有時候減肥會遇到體重掉不下去的停滯期，可能是吃的太少或飲食不均衡，身體為了保護你、才會產生保護機制，這也是大多數出現減肥停滯期的原因，其實只要控制飲食、飲食均衡，不要單一飲食、節食，另外也記得多吃蛋白質含量高的食物、多喝水，停滯期就可以獲得改善！

▲網紅瘦身。（圖／美人圈）

＃改變運動方式

另外一個原因就是運動太過單一、身體已經習慣了，這時候就要改變運動方式，像是除了跑步、跳繩，也適當加入雕塑性的運動（皮拉提斯或瑜珈等）結合有氧和無氧，或是做一些高強度的間歇訓練（HIIT），讓身體增加不同的運動強度，體重才會繼續往下掉！

▲網紅瘦身。（圖／美人圈）

另外小姐姐也說遇到停滯期、最重要的還是放寬心，不要刻意去量體重給自己造成壓力，只要及時改變飲食或運動方式，很快就可以衝破停滯期了！

文／美人圈　圖／翻攝自小紅書@啊七宝-

【延伸閱讀】

日教練躺著瘦運動公開！5個床上動作幫你輕鬆甩肉，平坦小腹、S曲線、蜜桃翹臀通通辦得到！(beauty美人圈)

7天就能創造平坦小腹！每天2分鐘鏟肉運動，堅持一個月馬甲線也浮出！(beauty美人圈)

超簡單睡前瘦腿運動，躺著也能瘦出筆直筷子腿，姊就是要任性躺著瘦！(beauty美人圈)

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

減肥, 瘦身, 小紅書, 停滯期
fashion.net

熱門文章

網美必學3種IG擺拍技巧！物品散落法、同色系構圖質感爆棚

孫芸芸出門必帶3樣東西　口紅、軟糖還有「它」

名媛設計師盧南君教禮服穿搭　按衣、飾品、鞋順序搭配不NG

Jo Malone香氛飾品帶著走　把整座城市變成小蒼蘭花園

亮･珠寶／Dior、Tiffany直白示愛　助害羞的你傳情

風.LUXURY／綠色錶正夯　伯爵高CP值又限量勸敗

米奇也能很美型　TOAST香氛用鶯歌陶瓷帶出大人味

這只古董懷錶竟是Apple Watch保護殼　加上銀鍊變英倫紳士

HOT・Stuff／小S、BLACKPINK Rose都愛上奶油系方包

一招變美／「第一網紅」馮提莫一週快速瘦身法！65到40kg全靠這樣做

ET Fashion

推薦閱讀

日本網友五個月瘦出六塊肌！超狂「4分鐘間歇運動」吸上萬人朝聖

第1名不意外！談戀愛習慣擺爛，要你主動提分手的星座TOP3

歐陽娜娜拎4萬元鴨子包逛機場！尷尬撞衫又撞髮　網：那英更好看

初次約會怕冷場？這6個超實用聊天話題　學起來就不出錯！ 面對渣男別成了「聾瞎女」！不願意放生或許是因為不甘心 誤會大了！醫生：沒研究證實矽靈會堵塞毛囊，肥胖才是掉髮主因 人人都有一雙帆布鞋，參考這10 套穿搭硬是比別人更時髦 IU《德魯納酒店》換裝秀　「高級感絲質睡衣」竟2000元有找 面膜這樣敷，效果更翻倍！敷臉4招　生理期後一週是黃金時段 小紅書網紅一年瘦了20公斤！分享減肥「停滯期」突破方法

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面