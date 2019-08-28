小紅書網紅一年瘦了20公斤！分享減肥「停滯期」突破方法

這位小姐姐最近紅小紅書上紅到微博，主要就是因為她分享了自己花了一年的時間，從70公斤瘦到47公斤的心路歷程，單純靠飲食管理、運動，就健康的瘦下來還不復胖，對很多只是嚷嚷著想減肥的女孩來說真的是瘦身範本！

狂瘦下超過20公斤是什麼體驗？就是連腿都小了4個尺寸以上，一雙腿變得又細又長！

不過小姐姐的減肥過程也不是很順利，中間竟然還遇到停滯期，一起看看她的瘦身法、以及她是怎麼脫離停滯期的？

＃多喝水、戒掉含糖飲料

首先最重要的就是戒掉含糖飲料，每天喝2000ml左右的水量，也可以跟檸檬水、紅豆水等替換變換口味，其實把那些飲料戒掉後、會發現對它們的欲望也沒那麽強烈了！另外小姐姐也說早上起床後，她都會先喝一杯300ml左右的溫開水，促進腸道蠕動、對於改善便秘也有效果！

＃吃到8分飽、餓的時候睡覺

在飲食上小姐姐建議一定要飲食均衡，適當攝取澱粉、油脂對於瘦身來說反而有好處！另外她也說每餐建議吃到8分飽就好，覺得有點餓的話就直接去睡覺，晚餐也儘量在7點前吃完，避免睡前4小時之內吃東西，讓食物消化不完全。

在吃飯時，她也說一定要細嚼慢咽，不但更有飽足感之外、也幫助消化！

＃有氧和無氧運動都做、累才有效果



一天盡量找時間運動30分左右，培養運動的習慣，小姐姐不會做單一的運動，而是有氧和無氧都做，像散步、快走、跳繩都可以，另外偶爾也做拉筋、瑜珈等，根據自己的需要去youtube搜索影片，像是瘦腿、瘦肚子，累的話說明運動是有效果的，如果做的運動很輕鬆還是換一個吧！

＃調整飲食、飲食一定要均衡

有時候減肥會遇到體重掉不下去的停滯期，可能是吃的太少或飲食不均衡，身體為了保護你、才會產生保護機制，這也是大多數出現減肥停滯期的原因，其實只要控制飲食、飲食均衡，不要單一飲食、節食，另外也記得多吃蛋白質含量高的食物、多喝水，停滯期就可以獲得改善！

＃改變運動方式

另外一個原因就是運動太過單一、身體已經習慣了，這時候就要改變運動方式，像是除了跑步、跳繩，也適當加入雕塑性的運動（皮拉提斯或瑜珈等）結合有氧和無氧，或是做一些高強度的間歇訓練（HIIT），讓身體增加不同的運動強度，體重才會繼續往下掉！

另外小姐姐也說遇到停滯期、最重要的還是放寬心，不要刻意去量體重給自己造成壓力，只要及時改變飲食或運動方式，很快就可以衝破停滯期了！

文／美人圈 圖／翻攝自小紅書@啊七宝-

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