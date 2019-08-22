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韓妞的「定妝噴霧」隱藏版5用法，不脫妝、更顯色　油肌、混合肌必學！

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夏季底妝做好定妝是重點，不僅讓妝容更持久、也不易脫妝，對於油肌、混合肌、爆汗肌來說更是必做功課，快看看韓妞的定妝噴霧隱藏版用法，保證get一整天不脫妝的美肌！

＃定妝噴霧用法1：直接噴上、全臉定妝

首先就是最基本的用法，完妝後直接噴上、為全臉妝容做定妝，不過要注意的是建議距離20-30公分噴上，且等噴霧完全乾燥（或是用吹風機冷風吹乾），避免底妝花掉。

▲噴霧妙用。（圖／美人圈）

>>也可以妝前使用

另外也有韓妞示範妝前使用，後續在上妝的話可以讓底妝更加有潤澤感！但是要在妝前使用的話，記得選擇不會有一層膜的成份的定妝噴霧，建議在購買前直接先詢問適不適合在妝前使用喔！

▲噴霧妙用。（圖／美人圈）

＃定妝噴霧用法2：噴在海綿上，上妝更服貼

多數人都知道可以將海綿浸濕、會比較好上妝，不如直接用定妝噴霧將海綿、粉撲或美妝蛋噴濕吧！不僅更好上妝、一邊上妝還有定妝的效果呢！

▲噴霧妙用。（圖／美人圈）

＃定妝噴霧用法3：跟粉底調和、底妝更持久

接著就是最近在韓網討論度飆高的用法，先將噴霧噴在手上、在與粉底調和，不僅會讓底妝變得更有潤澤感不乾燥卡紋、持妝度也是大升級！可以說是油肌、混合肌、爆汗肌夏季定妝必備招式！

▲噴霧妙用。（圖／美人圈）

＃定妝噴霧用法4：讓眼影更顯色、眼影定妝

先將定妝噴霧噴在眼影刷上，再用眼影刷沾取容易飛粉、或是不顯色的眼影，這樣可以讓眼影有種眼影霜的感覺，會變得更顯色、更服貼，另外也有眼影定妝的效果！

▲噴霧妙用。（圖／美人圈）

＃定妝噴霧用法5：遮瑕不乾燥卡紋、不脫妝

跟剛剛眼影是同個概念，先將定妝噴霧噴在遮瑕刷上、再將遮瑕拍點開來，這樣不僅可以讓乾燥的遮瑕增加潤澤感，有了定妝效果，遮瑕也更不容易脫妝！

▲噴霧妙用。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自小紅書@香菜嘻_、@CHAERTING、@我是未未ya、@陈小叶儿、@苏雪梨yo、IG@makeupforeverkr

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

化妝, 美妝, 定裝噴霧, 定妝, 持妝
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