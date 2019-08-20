一起來懶人露營！苗栗2個「森林風」豪華露營地　免裝備選好日期就能出發

近幾年開始流行露營風潮，不過露營要準備的相關器材非常多，即使有了器材甚至還不一定知道如何使用，可能因此讓不少想嘗試露營的人打退堂鼓；然而時下最流行的「Glamping 豪華露營」則完全解決這些煩惱！豪華露營主打可以不用攜帶任何露營器材，僅僅需要和一般旅行一樣，收好行李，和家人朋友們抵達營地現場即可體驗露營的樂趣！

以下推薦兩家位於苗栗卓蘭鎮的露營地點，快趁著夏日的好天氣，來場露營旅遊，遠離都市的繁雜吧！

1、自然圈農場



在 Instagram 查看這則貼文 LOFI_LAND 自然圈農場（@lofi_land）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 4 日 上午 3:03 張貼



位在苗栗卓蘭鎮的Lofi Land自然圈農場營地四周環繞著大片草原，景致相當宜人！營地內更掛滿各式燈串與小旗幟，佈置得非常精緻，怎麼拍都好看！

各「圈」相互獨立



自然圈的營地是以「圈」為單位，還有大圈及小圈之分，可以根據旅行的人數做不同的選擇，在「圈」裡就是每組旅客的私人空間，不需要和其他陌生的遊客共享營地，在自己的圈裡就有足夠的設備，能滿足露營的各種需求！

專屬BBQ設備



在 Instagram 查看這則貼文 LOFI_LAND 自然圈農場（@lofi_land）分享的貼文 於 PST 2019 年 3月 月 8 日 上午 6:34 張貼



露營時烤肉當然不能少！ 自然圈不僅有舒適的露營空間，連BBQ設備和食材都會準備，甚至連火也一起生好，直接送到「圈」裡，遊客們唯一要做的就只有烤和享用美食啦！

除此之外，自然圈還提供了獨立的湯屋和衛浴設備，去露營還能泡湯，自在享受、遠離生活中的煩惱！

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪36-20

電話：0928691919

營業時間：週一至週日 0800-1730 （需預約）

官方臉書：https://www.facebook.com/lofiland/

2、橘舍三食





橘舍三食位於苗栗卓蘭的壢西坪休閒農業區，在日治時期是飛機場，後來被改建為農村，其中最大的就是柑橘園，因此而稱為「橘舍」。

森林風帳篷旅館





其中里波區的帳篷旅館和一般帳篷不同，裡頭不僅有冷氣，還有雙人床和沙發，連裝潢都別具巧思，營造出可愛森林風，住起來相當舒適！

衛浴設備中還準備了檜木泡澡桶，玩累了一整天後泡個澡身心靈都放鬆！

獨家西班牙烤箱柴燒料理





橘舍三食還提供了西班牙Josper 烤箱柴燒料理，為旅客們提供各式充滿驚喜又精緻美味的無菜單料理！除此之外，營區內每天還會送來新鮮的現採蔬果供旅客挑選！

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43-15號

電話：0966511591

營業時間：週四至週日 1500進場、1100前退場 （需預約）

官方網站：https://www.orangefarmhouse3.tw/

不用準備複雜笨重的露營器材也能Glamping露營太適合懶人，近期安排小旅行如果想遠離大城市的烏煙瘴氣，到山區享受陽光與自然美景，到苗栗來場輕鬆自在的露營準沒錯！

文／Harper's BAZAAR 圖／INSTAGRAM @AMYTRAVELIFE、@INSTA_LEONA

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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