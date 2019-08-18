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看書就想睡！日本夢幻「枕頭筆記本」讓你手麻困擾退散　

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編輯／JJ　圖／翻攝自rakuten.co.jp、MINISO

不論是學生還是上班族，整天坐在桌前難免還是有精神不濟、想睡覺的時候，適當的補眠是能讓精神回復、效率提升的，但是常常趴在桌上休息，沒多久手就麻得醒來了，醒來又因為太麻而動不了，非常不舒服。日本推出了一款「枕頭筆記本」，讓你沒有床也能舒服的睡，根本是大家的救星！

▲枕頭筆記本。（圖／翻攝自樂天）

▲枕頭筆記本。（圖／翻攝自樂天）

DREAMIまくらノート「枕頭筆記本」系列的外皮造型也是吸引少女們目光的一大亮點～有夢幻的天空雲彩、粉嫩馬卡龍色還有糖果造型，另外，餅乾造型更是大受歡迎呢！這款筆記本的材質很柔軟又有彈性，外皮裡面灌入了空氣，保持澎澎的狀態，習慣在外趴睡休息的朋友們，把隨身筆記本換成這一本，相信對生活的舒適度會有很大的幫助～

▲枕頭筆記本。（圖／翻攝自樂天）

枕頭筆記本柔軟的書封，不僅可以拿來當枕頭睡午覺，長期需要打電腦、用滑鼠的人還能當作手腕墊來使用，內頁多達160頁，書旁附有筆套、內頁書套中還能收納零散的紙張，看來這本筆記本的用途十分廣呢～

▲枕頭筆記本。（圖／翻攝自樂天）

▲枕頭筆記本。（圖／翻攝自樂天）

而Size差不多是B6的大小，書包、帆布袋、托特包都能輕鬆放入，售價為3240日圓。雖然枕頭筆記本是如此方便的小物，但大家要記得，念書、工作中睡午覺還是要設鬧鐘起床繼續努力喔～

▲枕頭筆記本。（圖／翻攝自樂天）

其實像是這樣柔軟觸感的筆記本，生活雜貨商店MINISO也販售類似款喔！而且台灣就買得到了，MINISO的「天空系列枕頭筆記本」可能花樣沒有DREAMIまくらノート多樣、精緻，但是價錢才NT＄199，值得買來試試看。

▲枕頭筆記本。（圖／翻攝自樂天）

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關鍵字：

日本, 文具, 筆記本, 枕頭, 枕頭筆記本
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