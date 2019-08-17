LIFE・經典／垃圾減量新解　用肥皂做成瓶身，清潔頭髮不丟垃圾

▲垃圾減量是近期熱門議題，soapack設計又美又有感。（圖／翻攝soapack，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA在數月前宣布，2020年旗下產品將全面使用「回收塑膠」，近期連鎖餐飲不提供外帶吸管的限塑政策，是否也讓你對於垃圾減量有感？英國設計學院研究生近期也推出一項設計soapack，其概念便是將肥皂製成洗髮精包裝，用完洗髮精後，再將瓶子用在清潔身上髒汙，不再有任何塑膠廢棄物出現。

根據一份估計數字，表示人一生約用掉800瓶洗髮精，這些塑膠垃圾可能到你的曾曾曾孫出現都還留在地球上，當然許多人也能表示他們將瓶子丟在回收區，事實上即便在回收率算高的歐洲，回收率也僅約25%左右。

英國中央聖馬丁藝術與設計學院（ Central Saint Martins College of Art and Design ），在6月推出一個material futures的專案，其研究生Mi Zhou設計出一個令人眼睛一亮的解決方式，就是使用肥皂取代塑料包裝，讓瓶內到瓶身都可以全部使用。

這概念可能不是首創，但透過美麗的設計方式，可以讓這方法一點一滴的真正成型，華麗又古典的瓶身線條，加上肥皂能塑造出漸層美麗的色澤，將瓶身做的順眼並適合裝飾，將大大提升消費者想使用它的動力，也不會計較為何不如按壓設計這般方便，只想要看著洗髮精從瓶中慢慢流瀉。

而或許有些人會質疑，肥皂製成的瓶身是否真能長久保存液狀產品，或是在運送過程中造成的可能衝擊，也許這需要一點時間來克服可能遇到的狀況，但即便是小地區的發行，即使僅是少一個垃圾也能幫助地球。

當然，這樣的概念目前僅止於發想與展出的階段，但仍然值得期待，或許日後不僅只在裝盛洗髮精，包括其他用品也能如法炮製。

近期也有許多企業開始注重環境永續，除了家具大廠IKEA之外，UNIQLO與GU也將在9月推出新的包裝紙袋，強調是採用認證的紙張及再造紙製成的產品，此外在衣服的透明包裝袋上，也會採用環保材質取代。