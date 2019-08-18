fb ig video ETtoday search mobile

飛機上敷面膜不夠！座艙待9hrs「眼下保養」也要顧　1+3電眼修修下機美翻

> >

▲▼ 。（圖／ms.Q）

▲這超適合帶上飛機的啦！（圖／ms.Q）

文／ms.Q

這個世界這麼大，ms.Q本人身為小小上班族，心願就是到各國看看，雖然目前成果並不豐碩，但也累積出一些出國心得，像現在坐飛機一定會記得帶上保養品。ms.Q最近發現一款眼霜可以擦全臉，覺得超適合懶人帶上飛機，果斷入手後，水感質地意外清爽保濕，馬上列入我搭機必備保養品清單愛用品之一啦！

ms.Q出社會之後，努力打拚存錢，離台灣比較近的地方都跑透透了，像是日韓港泰越都畫上已完成的勾勾。這幾年開始挑戰越跑越遠，但之前最久頂多坐個4、5個小時的飛機，小睡一下就到了，第一次去加拿大坐13個小時長途飛機的時候，ms.Q就學到一課「要帶保養品」。

▲▼ 。（圖／ms.Q）

▲電眼修修主打也可以擦全臉哦！（圖／ms.Q）

那次的教訓真的太慘，ms.Q平常在溼答答的台灣就已經是乾肌，在空氣超乾的飛機上沒做好保濕，水分缺失10幾個小時的情況下，就是超級大脫皮，還跑出不少細紋，結果那天下機想化美美的妝，硬生生變成浮粉大悲劇，粉底還卡在眼下紋路裡，本來狀態就不好了，上了妝看起來反而像「假面」超人！

之後要坐長途飛機，ms.Q一定會什麼都「傳便便」，不過因為怕對眼下皮膚造成太大負擔，所以一直不敢帶太滋潤的眼霜。最近意外看到這條電眼修修，不僅包裝很有質感，價格也超親民，忍不住就包一組，並帶一條上飛機試試，沒想到一用就愛上。這條眼霜水感的質地相當清爽舒服，輕輕擦一層在眼下，馬上有感吸收，還帶有淡淡的清香，一整個就是享受。

▲▼電眼修修：小包控。（圖／記者林明瑋攝）

▲小小一條放包包好方便～（圖／記者林明瑋攝）

來看看這次ms.Q的體驗，上飛機1～2個小時後，可以看到我的眼下和眼角有一些細紋，淚溝也很明顯，但塗了眼霜，並給雙眼按摩吸收，感覺確實不太一樣，而且飛13個小時之後，並沒有乾燥帶來的不適感。不過快下飛機時，ms.Q有再補擦一次全臉，下機才好上妝。以下附上實擦體驗照↓

▲▼ 。（圖／ms.Q）

▲眼下肌是不是真的感覺比較水嫩啊～（圖／ms.Q）

最後ms.Q真的要提醒女孩們，想要美美出國玩，飛機上的保養程序絕對不能偷懶！下次也帶上自己的愛用保養品，來一趟水女孩旅行吧！

【優惠套裝資訊】

【Her和她】女性電商平台08/16（五）中午12:00上線！
  開站特惠活動：08/16～08/31期間，買一送三超優惠～

★★★買ps美美妍電眼修修全效發光眼霜30ml（原價1,280元）
➡️送1支ps美美妍電眼修修全效發光眼霜30ml＋3ml試用包（價值1,408元）
➡️➡️加贈1支韓式裸色唇筆（價值780元）

★★★總價值3,468元只賣1,280元！

【Her和她】開站活動優惠折扣碼：Her0816

【Her和她】粉絲團＆IG請順手按讚按追蹤

粉絲團『Her和她』：https://www.facebook.com/ETtodayHER/
IG『ettodayher』：https://www.instagram.com/ettodayher/

關鍵字：

Her, Her和她, ps美美妍電眼修修全效發光眼霜, ps美美妍, 自然美, NB, ps嘟唇修修豐嫩顯色唇筆, 韓妝裸唇, 眼霜, 唇筆
fashion.net

熱門文章

試・開箱／小資女必備！電眼修修眼霜全臉可用CP值超高

亮･珠寶／Dior、Tiffany直白示愛　助害羞的你傳情

隋棠套JIMMY CHOO秀鉛筆腿　約會穿低跟鞋放閃

董若彤穿PRADA　危險尺度不怕「閨蜜」周予天生氣

風.LUXURY／綠色錶正夯　伯爵高CP值又限量勸敗

家裡擺設也要潮！Off-White首個家居系列，浴袍、床單都好想要

設計師忙什麼／古又文高調挺同　「到了這個年紀，不應該膽怯」

HOT・Stuff／小S、BLACKPINK Rose都愛上奶油系方包

暗沉脫妝掰！Sisley推出超聰明粉底液，輕薄提亮又遮瑕

盤點8月限量鞋！必收Yeezy 500淡粉情侶款、Levi'sＸNike

ET Fashion

推薦閱讀

真的回不去了！情侶分手前的三大殘酷徵兆「寧願把時間留給自己」

躺著也會瘦！正確睡眠＝慢跑1小時　免運動還月減5公斤

奧斯塔羅12星座一周運勢0819-0825　巨蟹工作有效率、獅子對愛情沒信心

小禎靠「深蹲+棒式」練出好身材　11字口訣記牢任何地點都能輕鬆做 3星座同居N年依然走不進他的心　活潑外向雙子座竟上榜 IU《德魯納酒店》橫跨千年之戀的2個男人　最帥「青明護衛」搶走妳的心 難怪瘦不了！7大「發胖壞習慣」一定要知道　憋尿也有影響 孫芸芸買包獨愛經典款！出門必帶3樣東西　口紅、軟糖還有「它」 UNIQLOＸKAWS開賣10分鐘　破萬人搶看「解剖潮T」癱瘓網站 穿釘鞋逛街才夠潮！Off-White用繽紛色系＋解構設計，再度聯手Nike推出女性限定

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面