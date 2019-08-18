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一招變美／美妝大神Pony超嫩小Ｖ臉十年不走樣　全靠抗老3件事　

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▲Pony超嫩小Ｖ臉全靠抗老3件事。（圖／翻攝pony IG）

▲Pony不僅是美妝大神，肌膚保養更是有一套。(圖／翻攝IG@ponysmakeup，以下同)

記者張毓容／綜合報導

說到韓國美妝部落客，應該人人第一反應想到的都會是Pony（朴惠敏）吧！被稱為美妝大神的她，除了化妝技巧好到出名，天天長時間帶妝卻依舊有著細緻透亮美肌，她的保養更是值得一學。

作為美妝部落客已超過10年的她，常被許多老粉問說：「Pony怎麼不會變老？」「為什麼跟10年前一樣，沒什麼變化？」「怎麼維持好看的臉型？」讓她因此公開自己的抗老密技，全靠用心保養做足3件事，不僅沒有變老，就連臉型也一直都是人人羨慕的小V臉！

▲Pony超嫩小Ｖ臉全靠抗老3件事。（圖／翻攝pony IG）

▲Pony平時以美容飲品和食補補充膠原蛋白補充。

補充膠原蛋白
首先，Pony先提醒「女生只要過了20歲，膠原蛋白就會開始慢慢流失，臉也會越來越凹陷和下垂，無形之中，臉型就會慢慢變得難看。」所以，一旦過了25歲，抗衰老保養是刻不容緩。

針對已經開始流失的膠原蛋白，Pony說自己平常都有定時在喝膠原蛋白飲品，還有食補也非常重要，像是豬腳、豬皮等這類含有膠原蛋白的食物，她平時也很常吃，因為就怕「年紀一大，臉就不像10幾歲的少女一樣豐盈飽滿了！」但她也提醒，美容保健品適量吃，不要當藥在吃，吃得過量可能反而適得其反。

▲Pony超嫩小Ｖ臉全靠抗老3件事。（圖／翻攝pony IG）

▲每天擦完保養後，Pony一定會做按摩。（圖／翻攝pony小紅書）

每天至少按摩5分鐘
雖然Pony有雙隨便畫隨便美的化妝神手，但也沒有因此落下保養亂亂做，反而因長時間、頻繁上妝而更認真做好肌膚保養。除了基礎的保養步驟，她說自己每天晚上至少會按摩5分鐘左右，不僅可促進保養品吸收、幫助排毒消水腫，更棒的是可以幫助法令紋淡化、拉提緊緻肌膚打造小V臉！

她也公開自己的按摩手法，其實一點都不難。每天上完保養後，她會先用手指以打圈的方式輕輕按摩全臉，接著將雙手握成拳，沿著下頷骨從下巴滑動到耳際，再沿著耳後往脖子兩側淋巴滑推至鎖骨，重複做這些步驟直到臉上的保養品完全吸收。

▲Pony超嫩小Ｖ臉全靠抗老3件事。（圖／翻攝pony IG）

▲Pony敷抗老緊緻面膜時，會連脖子一起敷。

抗老面膜連脖子一起敷
蘊含大量精華成分，護膚效果快速有感的面膜人人愛，就連Pony的抗老保養也離不開面膜。她平時除了會敷保濕、亮白型的面膜，為了對抗地心引力，也很依賴緊緻拉提型面膜，不論片狀、凍膜狀都愛用，她更透露自己的小撇步，敷凍膜類的抗老緊緻面膜時，她會連脖子都敷到，這樣敷完不僅臉部緊緻了，頸紋也淡化了。

最後Pony也呼籲，抗老不要等，等到老了才保養也沒用了，只有立刻行動，才能延緩皺紋找上門的時間！

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關鍵字：

Pony, 朴惠敏, 美妝大神, 南韓, 彩妝, 部落客, 保養, 抗老, 秘訣, 小V臉
fashion.net

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