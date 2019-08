東區初衣食午鬧「鬼」！doublet主理人來台惡搞　小丑毛衣藏驚喜

▲onefifteen初衣食午的驚悚奇幻大秀。(影/記者鮑璿安攝)

記者鮑璿安/台北報導

潮流和叛逆顯然逐漸成為時尚主流,複合式精品店初衣食午onefifteen就特別集結四個近期話題十足的日本潮流品牌:「doublet」、「UNDERCOVER」、「Maison Mihara」及「Fumito Ganryu」,選在人來人往的忠孝復興鬧區上演一場驚悚搞怪的奇幻大秀。

▲(依序)紅色反織設計顛倒人形毛衣 NT28,580;拍立得顯影連帽上衣 NT18,980。(圖/品牌提供)

doublet設計師兼主理人井野將之此次也現身初衣食午參與活動發表,他曾經獲得時尚界奧斯卡之稱的「LVMH Prize 青年設計師大獎冠軍」,旗下風格充滿鬼魅卻不恐怖的時尚氛圍。

此次秋冬系列亮點包括刻意裡布朝外反穿的毛衣以及T-shirt。正面看起來就像是穿反了的上衣,背面還印上英文「Ask me about my inside out」(來問我衣服怎麼穿反了)。更加趣味的是,只要將上衣往上掀過頭,在衣服內側的鬼臉圖騰,就能夠讓你一秒變身。更有拍立得顯影連帽上衣,背後佈滿照片,其實一打開相機閃光燈,就能讓各種鬼怪瞬間現形,在細節中藏入各種彩蛋給人意想不到的驚奇。

▲(依序)UNDERCOER x VALENTINO 對比色圖騰毛衣NT$32,580;紫色人影卡其底長大衣NT$86,980。(圖/品牌提供)

熟知日本時裝品牌UNDERCOVER 的粉絲,一定相當期待設計師高橋盾與VALENTINO的秋冬聯名款,融入美國推理小說家愛倫.坡(Edgar Allan Poe)、音樂家貝多芬與 UFO 幽浮等趣味元素,搭配高級訂製工藝刺繡及緹花的手法,將UNDERCOVER詼諧有趣的圖騰與大衣、毛衣做結合,詮釋高級玩味和時裝的戲劇性。

▲(依序)綠色飛行拼接長版外套 NT$68,580;紅格紋長版外套 NT$54,780。(圖/品牌提供)

同樣充滿搞怪趣味的就屬Maison Mihara,在本次設計中融入賭場遊戲中的元素,例如骰子、輪盤、撲克牌…。更可以看到有如賭場彩票被裝置在衣物之上,頗有趣味感。同時也選擇了二戰後50年代的美國其時空背景靈感,運用了大量丹寧以及軍裝風格的元素,詮釋他對這個狂野自由年代的幻想。

▲FUMITO Ganryu展現日本極簡文化,(依序)藍色斗篷夾克 NT$38,680;白色和服拉鍊夾克 NT$19,380。(圖/品牌提供)

另外像是Fumito Ganryu這一代表日本文化的特色品牌,褪去過多的裝飾,留下柔和的線條以及恰到好處的紋理。黑灰白及海藍是這一季的主色調,沉穩簡單卻也更能襯托出設計的線條及輪廓,是極簡主義者最難以抗拒的款式。系列中透過異材質的混搭呈現出設計的多樣性及層次感,每一樣單品都結合設計感及實穿性,適合全日穿搭。不妨抽空來到初衣食午,好好聆聽文化和潮流的交響曲。

