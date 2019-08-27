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短髮控快看！日妞都在瘋「比留川游頭」俐落又有氣勢

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有在關注日本時尚的人，不知道你是否也發現櫻花妞近來紛紛換上一頭短髮，更準確地說是「比留川游」頭，其實這就是日本名模比留川游（You Hirukawa）新剪的短髮造型，不僅更俐落有活力，看起來更是氣質度大增，因此近期「＃比留川游」成為日本IG上熱搜的關鍵字。

究竟該如何透過髮型、妝容、穿搭來打造比留川游的氣質呢？現在就來告訴你！

▲▼ 2019年日妞紛紛換上「比留川游頭」！這今夏最夯超短髮該如何駕馭呢？（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／Pinterest）

現年33歲的比留川游，早在15歲就成為日雜《Mina》的當家模特兒，每期都會出現在雜誌內頁，並多次拍攝雜誌封面，從一剛開始的淺咖啡色的長髮、及肩中長髮，到近幾年來愈剪愈短的趨勢，她對短髮根本上癮了！最近她頭髮更剪短只到後腦杓，露出耳朵和頸部線條，長瀏海也剪到眼睛下方的長度，不僅超有個性，更凸顯了她精緻的五官。

1.必須掌握的「比留川游」頭三大重點

＃瀏海不要剪太短

▲▼ 2019年日妞紛紛換上「比留川游頭」！這今夏最夯超短髮該如何駕馭呢？（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／mileyuuuuu@IG）

這種短髮若剪的不好，很容易變成小男孩的感覺，為了保留女性的魅力，前面的瀏海絕對不要剪太短！讓瀏海長度落在眼睛下方，可以往前梳，也可以抹上一點髮膠往旁撥，就能營造空氣感瀏海。

＃方形臉兩側不要剪太光

▲▼ 2019年日妞紛紛換上「比留川游頭」！這今夏最夯超短髮該如何駕馭呢？（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／Pinterest）

「比留川游」頭特別適合鵝蛋臉和圓臉的人。至於方形臉或臉下半部比較寬的人，兩側的頭髮不適合剪太光，一定要在雙頰旁留點頭髮修飾臉型。

＃從中長髮入門

▲▼ 2019年日妞紛紛換上「比留川游頭」！這今夏最夯超短髮該如何駕馭呢？（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／Pinterest）

有時候我們會覺得新髮型怎麼看，怎麼不順眼！甚至以為是設計師把你剪壞了（設計師有點無辜），但其實有時候不是因為你不適合這個造型、或設計師剪壞，而是因為你接受不了自己「突然改變」之後的模樣。

▲▼ 2019年日妞紛紛換上「比留川游頭」！這今夏最夯超短髮該如何駕馭呢？（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／yuki82_sand@IG）

假如你現在擁有一頭長髮，突然要剪成「比留川游」短髮，就算再有心理準備，不少人依然無法接受這種巨變啊！因此，如果你實在太想嘗試這種短髮了，建議你可以先從剪成中長髮開始，再慢慢地愈剪愈短！

2.時髦妝容的關鍵：抓好平衡感！

無論是眼、唇的顏色比重，整張臉上只要抓一個重點貫穿就好，讓整張臉往同一個色調去跑（像是大地色、粉橘調等），再搭配輕透底妝，整體看起來就會很時髦！而她的妝容重點可以歸納為以下幾項：

 ＃眼妝

▲▼ 2019年日妞紛紛換上「比留川游頭」！這今夏最夯超短髮該如何駕馭呢？（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／holics.jp@IG）

不需過份工整與修飾的自然粗眉、根根分明的卷翹睫毛、眼線自然即可，不需特別拉長或加粗，而眼影則以大地色系為主，日本女孩偏好單色眼影的簡約感。

＃頰彩

▲▼ 2019年日妞紛紛換上「比留川游頭」！這今夏最夯超短髮該如何駕馭呢？（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／yasuhisa_kikuchi@IG）

以畫圓方式擦上腮紅打造好氣色，也可適度的增強甜美感，相當適合想要擺脫老氣或嚴肅的人。

＃唇彩

▲▼ 2019年日妞紛紛換上「比留川游頭」！這今夏最夯超短髮該如何駕馭呢？（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／kawashimanozomi_official@IG）

紅潤飽滿的嘴唇！此外她會用「美容油」按摩雙唇，在還沒上妝時，將少許的美容油，用指腹輕輕按摩唇部，可以讓雙唇肌膚更柔軟，增加滋潤感以減少唇紋與乾燥脫皮的現象。完妝之後，也可以再沾一點美容油，以點壓的方式增加雙唇的光澤感，並讓唇彩更持久。

＃想要更服貼的完美妝容？保濕不可少

▲▼ 2019年日妞紛紛換上「比留川游頭」！這今夏最夯超短髮該如何駕馭呢？（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／Pinterest）

比留川游認為肌膚保濕是美麗肌膚的根本，平常她的保養順序是卸妝、洗臉、化妝水、乳液、油、美容精華，確保肌膚能一直維持在充滿水分的狀態。而說到洗臉的產品，她會挑選泡沫豐厚的洗臉產品，藉由泡泡當作介質，才不怕會拉扯傷害肌膚，臉也會洗得更乾淨！

3.日系簡約穿搭風
▲▼ 2019年日妞紛紛換上「比留川游頭」！這今夏最夯超短髮該如何駕馭呢？（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／mileyuuuuu@IG）

在伸展台上無論是個性風、性感風她都能駕馭，然而私底下的她其實更偏向於男孩風造型。比起高跟鞋，她更喜歡踏著一雙經典的黑色高筒Converse ；服飾方面則以簡約的純色或格紋單品為主，比起潮流元素，更重視布料的舒適度與剪裁。

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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關鍵字：

比留川游, 短髮, 時尚流行, 日系潮流, 時尚妝容
fashion.net

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