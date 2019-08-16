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Melody就愛「一套到底」　懶時尚勾引媽咪刷下去

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▲Melody最愛的珠寶類型，一定要符合什麼原則呢？（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

時尚媽咪Melody殷悅剛陪兩個女兒從美國猶他州過完暑假回台，便馬不停蹄的開始進行美甲、美髮等大保養工程，終於在今（8／16）「復出」，亮麗出席百年丹麥御用品牌喬治傑生（GEORG JENSEN）FUSION系列新品發表，大讚能「一套到底」玩混搭樂趣的FUSION系列手鐲與戒指。

▲Melody殷悅出席喬治傑生（GEORG JENSEN）FUSION系列發表。（圖／GEORG JENSEN提供）

▲Melody陪女兒在美國放暑假回台，復出現身GEORG JENSEN新品發表會。（圖／品牌提供）

Melody為廣大女性發聲，直言「現代女性很忙！沒時間一直去想早上、中午、晚上要戴什麼飾品，我們喜歡快、狠、準，一套到底。」大推身上配戴的FUSION系列珠寶，疊搭18黃K金玫瑰金搭配白金鋪鑲鑽石手鐲與黃K金鏤空手鐲，又在手指上搭配3圈FUSION系列鑽石戒指，自由搭配玩層次變化。

▲Melody殷悅出席喬治傑生（GEORG JENSEN）FUSION系列發表。（圖／GEORG JENSEN提供）

▲Melody殷悅出席喬治傑生（GEORG JENSEN）FUSION系列發表。（圖／GEORG JENSEN提供）

▲Melody認為現代女性太忙碌，沒時間不斷換搭配件，能「一套到底」的款式才會深得她的心。（圖／品牌提供）

2019年適逢FUSION系列珠寶問世19周年，2000年設計師妮娜古柏（Nina Koppel）用流暢幾何線條搭配像拼圖般可無限堆疊的原創設計，開啟GEORG JENSEN珠寶時代的新紀元。今年重點著重在「鏤空」結構，讓FUSION系列變輕盈，但仍能用經典的開放式珠寶特性，疊搭不同品項，展現佩戴者的個性。

▲Melody殷悅出席喬治傑生（GEORG JENSEN）FUSION系列發表。（圖／GEORG JENSEN提供）

▲Melody殷悅出席喬治傑生（GEORG JENSEN）FUSION系列發表。（圖／GEORG JENSEN提供）

▲Melody殷悅出席喬治傑生（GEORG JENSEN）FUSION系列發表。（圖／GEORG JENSEN提供）

▲（依序）18黃K金鏤空手鐲（NT$212,000）、18黃K金玫瑰K金搭配白K金鋪鑲鑽石手鐲（NT$310,000）、18白K金鋪鑲鑽石手鐲（NT$540,000）。（圖／品牌提供）

由於品牌會帶年底前購買件數最多的貴客前往丹麥，更讓沒去過北歐的Melody躍躍欲試，她笑言：「我很了解周年慶的活動，因為媽媽都是很務實的，可以買東西當作送自己的禮物，又能去北歐，有點想拼拼看！」那要刷誰的卡？她開玩笑說：「看這個月的感覺。」

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抱著想去丹麥玩樂的心情，Melody先透露剛放暑假回歸職場的心得，她說真的「咬著牙推掉很多工作」，不過「（與女兒們）相處的時間很珍貴、很幸福，但真的很漫長。」媽咪真實心聲讓在場媒體全笑翻。

▲Melody殷悅出席喬治傑生（GEORG JENSEN）FUSION系列發表。（圖／GEORG JENSEN提供）

▲Melody說自己是「務實媽媽」，想配合周年慶活動刷下去，當作送給自己的禮物，順便拼拼看丹麥行。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Melody, 殷悅, 喬治傑生, GEORG JENSEN, 珠寶
fashion.net

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