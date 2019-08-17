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吳卓源綁雙馬尾露蠻腰　腳踩粉紫色潮鞋當美腿潮星

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▲OZWEEGO原創未來空間邀台灣藝術家共同打造潮流科技感的藝術空間。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

愛迪達三葉草adidas Originals本月（8月）推出全新鞋款OZWEEGO，新生代R＆B女神吳卓源（Julia）先前綁著雙馬尾，穿著小可愛露平坦蠻腰，腳上配的就是薰衣草紫的新鞋款；形象圖中還給出薰衣草紫短襪配同雙鞋的Idea，甜美破表的風格，肯定能擄獲不少女生的心。

▲adidas Originals OZWEEGO。（圖／adidas Originals提供）

▲adidas Originals OZWEEGO。（圖／adidas Originals提供）

▲adidas Originals OZWEEGO。（圖／adidas Originals提供）

▲新生代R＆B女神吳卓源穿上粉紫色OZWEEGO秀美腿。（圖／品牌提供）

為打響第一砲，先前也找來Angelababy、水原希子等人拍攝形象廣告，昨（8／16）又在東區打造OZWEEGO原創未來空間，將該款鞋結合雷射顯眼、潮流插畫、數位影像媒材等，打造一個前衛感的潮流藝術空間。

▲adidas Originals OZWEEGO。（圖／adidas Originals提供）

▲adidas Originals OZWEEGO。（圖／adidas Originals提供）

▲adidas Originals OZWEEGO。（圖／adidas Originals提供）

▲此次更邀請台灣藝術家周建安、豹子膽等人，打造原創未來空間，讓消費者近距離感受新鞋款魅力。（圖／品牌提供）

為讓消費者近距離感受今年強檔新鞋的魅力，更將在下周六（8／24）邀請吳卓源、ØZI、頑童小春現身原創放送基地表演，讓大家跟著表演一起嗨，還能瞧瞧潮星們的搭配風格！

▲adidas Originals OZWEEGO。（圖／adidas Originals提供）

▲（左起）ØZI、頑童小春將於下周在原創放送基地表演。（圖／品牌提供）

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OZWEEGO鞋款汲取品牌1998年的經典跑鞋設計，致敬90年代的風格，並加入貫穿鞋面與鞋後跟的半透明導管元素，擦撞出復古與未來科技感的衝突火花。鞋面上的科技面料、麂皮皮革、針織內裡、超輕量化鞋身與氣墊，更讓它兼具舒適腳感。

▲adidas Originals OZWEEGO。（圖／adidas Originals提供） ▲adidas Originals OZWEEGO。（圖／adidas Originals提供）

▲adidas Originals OZWEEGO。（圖／adidas Originals提供）

▲adidas Originals OZWEEGO。（圖／adidas Originals提供）

▲Angelababy、水原希子演繹全新潮鞋。（圖／品牌提供）

關鍵字：

adidas Originals, 愛迪達, 三葉草, 吳卓源, OZWEEGO, 潮鞋, 運動鞋, FW19, 2019秋冬
fashion.net

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