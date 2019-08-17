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資生堂花椿餅乾推出「Melon Green限定色」　網：美到想收藏

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▲▼SHISEIDO PARLOUR推出限定色花椿餅乾。（圖／品牌提供）

▲2019年推出的Melon green限定色包裝，超吸睛。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

資生堂，除了是日系美妝傳奇，更坐擁百年歷史以「菓子的藝術感」為概念，締造無數甜點傳奇的SHISEIDO PARLOUR，不僅是世界旅人的味蕾朝聖熱點，更是最具話題性的伴手禮經典。

自2018年9月正式於台北忠孝SOGO開幕以來，口感酥脆、奶香濃郁並且還印有資生堂代表性LOGO的「花樁餅乾」，持續霸佔甜點迷心中必吃的最高地位。

▲▼SHISEIDO PARLOUR推出限定色花椿餅乾。（圖／品牌提供）

延續著年年推出限定色禮盒的傳統，從前年的金色到去年的粉嫩外盒，在今年更推出「Melon Green限定色」，清新高雅又精緻迷人的獨特氛圍，除了再次激起強烈收藏欲，也瞬間登頂成為討論度最高的送禮首選。

SHISEIDO PARLOUR之所以為甜點傳奇，除了花椿餅乾，像是甘納許可可、白蘭地蛋糕、卡士達布丁，甚至是咖哩調理包的相當有人氣。

▲▼SHISEIDO PARLOUR推出限定色花椿餅乾。（圖／品牌提供）

LA GANACHE 甘納許可可

餅乾有著三層不同酥脆的口感，外層是可可粉包裹比利時上等巧克力，再以酥脆巧克力脆片再次包覆，層次感豐富。

▲▼SHISEIDO PARLOUR推出限定色花椿餅乾。（圖／品牌提供）

CUSTARD PUDDING 卡士達布丁

價位雖然不低，但是只要吃過就回不去，口感紮實且綿密，味道非常香濃，是送禮的第一首選。
 

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關鍵字：

資生堂, 花椿餅乾, 限定色, 2019
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