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台北有什麼好吃的？捷克煙囪捲、澳洲風皇后大早餐　內行人推的店都在內湖

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▲內湖美食。（圖／美食誌提供）

你說內湖不知道要吃什麼，所以都不會想跟朋友約內湖？快往下滑看文章，原來內湖也有很多厲害美食！

覺旅咖啡 JOURNEYKAFFE

家喻戶曉的輕食咖啡廳，內湖沒有人不知道！像家一樣的用餐空間，座位多、有插座、有wifi、不限時，提供沙拉、帕尼尼、義大利麵、咖啡、果汁、甜點等多種餐點，平價又美味，適合久坐。

▲內湖美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Becky提供）

THE ANTIPODEAN COFFEE

具有濃厚澳洲風格的早午餐店，這盤「皇后大早餐」內容物豐盛又美味，可以依照自己喜歡的組合搭配，雖然價位有點高，但兩個人吃可以吃很飽，或是也適合多人一起分享。

▲內湖美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Sheila Kuo提供）

年終8個月CAFE&DELI

咖哩歐姆蛋包飯絕對是熱門餐點！牛肉煎炒過後淋上咖哩醬，咖哩鹹中帶甜、微辣微辣、非常濃稠好下飯，除了招牌的歐姆蛋包飯外，也有早午餐、義大利麵、三明治、甜點，份量都十分足夠。

▲內湖美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Ann提供）

馳走屋 CHISO YA

主打新鮮日本料理，以各式海鮮丼飯以及創意料理為主，新鮮多汁且富有彈性的大塊干貝肉、炙燒恰道好處的比目魚肉、油花豐富卻不膩的鮭魚生魚片、帶著新鮮海味而入口微甜的炙燒鮪魚，每一樣都讓人愛不釋手！

▲內湖美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Sheila Kuo提供）

合點壽司

合點壽司是日本評鑑十大好吃迴轉壽司！這家分為7種價位，依照盤子顏色區分，從台幣40元到台幣188元一盤，招牌的人氣五貫、檸檬五貫跟炙燒五貫是最多人點的壽司，並且食材新鮮、料理美味，才受到大家喜愛。

▲內湖美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Sung Yi 提供）

雞吉君拉麵

店內只販售雞湯拉麵，濃度分為「濃厚、特濃、淡麗」三種，最多人推薦「濃厚」的濃度，湯頭喝起來非常醇厚，加上一點洋蔥絲、青蒜絲、萊姆，多了一點酸甜味，降低膩口度，而麵條Q彈有嚼勁，搭起來很涮嘴。

▲內湖美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客陳姿妤提供）

不想上班 只好喝拿鐵

「不想上班」滑順的奶泡配上微微甜度的拿鐵，溫熱口感喝起來很舒暢；「錢不夠用」不適雞蛋糕而是鬆餅，吃起來外脆內軟，有黑糖或巧克力兩種醬可以選擇，這根本就是最貼近人心的美食啦！

▲內湖美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Anita提供）

BAKE CODE烘焙密碼

歐洲街頭美食-捷克煙囪捲，台灣就吃得到！選用北海道高梨鮮奶油，吃起來清爽不膩口，中間再加上卡士達，底層則是海綿蛋糕，而因為外層是麵包體，整支吃起來相當有飽足感。

▲內湖美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客健貨佑提供）

REEDS COFFEE & BAKERY

咖啡廳結合麵包店，麵包是店裡的主打，像是經典歐式麵包、日式柔軟麵包、台式蔥花麵包等，選擇不多但都很可口，而肉桂蘋果捲是招牌，除此之外也有各種甜點，很適合待一整天。

▲內湖美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客小資女夢夢吃貨提供）

芙芙法式甜點 ESCAPE FROM PARIS

甜點以泡芙、慕斯、法式甜點為主，每一款甜點造型獨特，同時，不僅外表吸晴，吃起來也很厲害、有層次，不過價位偏高。

▲內湖美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客肥物少女提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

MENU美食誌, 內湖, 覺旅咖啡, 馳走屋, 合點壽司, 雞吉君, 不想上班, 烘焙密碼, 芙芙法式甜點, REEDSCOFFEE, THEANTIPODEAN
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