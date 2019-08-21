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給醒不來的各位！超美星空牛排、迪士尼系列餐點　2019台北必吃早午餐TOP 10

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▲台北早午餐。（圖／美食誌提供）

週末哪有在早起的，當然是睡到自然醒再起床填飽肚子。想跟姐妹閨蜜聚餐就來選一家吧！

TOP 10／丘比手作土司早午餐 CUBE BRUNCH
善導寺站

阜杭豆漿旁邊的這家早午餐主要供應吐司類餐點，吐司有乳酪香，口感扎實，除了主食之外還有蔬菜多樣的沙拉，吃起來比較沒有負擔喔！

▲台北早午餐。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客L.C提供）

TOP 9／#BFF GOSSIP BRUNCH 早午餐
公館站

「錯過星空，但不能錯過你」很適合撩妹，超夢幻星空牛排有夠浮誇，醬料用法國起司加檸檬調製成酸酸甜甜的口感，搭配吃起來軟嫩的翼板牛排較為清爽，喜歡拍照的少女們不要錯過喔！

▲台北早午餐。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客小仔提供）

TOP 8／夢鹿咖啡 BY TAME MOOSE
中山站

座落在中山站巷弄內，絕對是網美都愛的一家好拍早午餐店，法式吐司外酥內軟淋上楓糖漿非常香，價格不算親民，份量算是女生吃比較剛好，如果怕男生吃不飽有男友力早午餐可以選喔！

▲台北早午餐。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客ㄩㄐ提供）

TOP 7／黑犬 BLACK DOGGY
士林站

澎澎歐姆蛋像雲朵的口感很受歡迎，店家的義大利麵使用雞蛋麵將醬汁收進麵條裡，每一口都能吃到雞蛋香，軟法麵包小巧有飽足感，限量的甜點摩天輪也超吸睛，適合愛拍照的吃貨來訪喔！

▲台北早午餐。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客郭心柔提供）

TOP 6／TANKQ CAFE & BAR
松江南京站＆國父紀念館站

迪士尼控一定要來！店內所有裝飾都是迪士尼系列卡通人物，最受歡迎的行李箱系列早午餐超大份量，沙拉、脆薯、吐司、肉類等，熱量偏高很適合需要高爽度的吃貨來吃。

▲台北早午餐。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客ching.foodie提供）

TOP 5／貳樓餐廳 SECOND FLOOR CAFE
全台連鎖

貳樓自創立以來萬年不敗，持續營造家的舒適感給所有愛吃美食的吃貨，全天候提供早午餐已有一定水準，食材新鮮美味度皆有公認，很適合全家大小一起來聚餐。

▲台北早午餐。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客amber.yi提供）

TOP 4／賴床 IN BED
台北101／世貿站

賴床賴不夠，來邊吃早餐繼續賴！店內料理口味走新奇創意路線，除了吐司、蛋餅、義大利麵跟燉飯，居然還有刈包，每份肉排都超過刈包大小，起司多到流口水蛋餅牽絲牽到店門口，很值得一吃！

▲台北早午餐。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客R.Mr提供）

TOP 3／滿樂鐵板吐司
善導寺站

滿樂根本是傳說中的吐司霸主！芋泥綿密度相當厚實，酥脆吐司包夾奶酪清爽不甜膩，尤其芋泥搭配肉鬆的組合更是IG打卡夯品，不過，營業時間只到中午左右，睡太晚就吃不到囉！

▲台北早午餐。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客貪吃 ᵀᴬᴼᵀᴬᴼ提供）

TOP 2／MAMA’S 鐵鍋早午餐
小巨蛋站

睡到自然醒再來吃早午餐吧！藍莓乳酪起司三明治必點，吃得到藍莓的藍莓醬搭配起司鹹甜鹹甜，滋味很豐富，鑄鍋捲餅皮厚酥脆，每樣商品都不超過百元，份量十足餡料也超大方。

▲台北早午餐。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客強生隨便吃提供）

TOP 1／不然BRUN
忠孝敦化站

「不然」座落在敦南誠品旁，早午餐的法式炒蛋以小火慢炒口感較一般炒蛋更為濕嫩，加上烤蕃茄片、煎蝦、沙拉很有南法田園風情，義大利燉飯保留硬米芯也相當道地。

▲台北早午餐。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Arina提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

MENU美食誌, 台北, 早午餐, 丘比, #BFF, 夢鹿咖啡, 黑犬, TANKQCAFE, 貳樓, 賴床, 滿樂, MAMA’S, 不然BRUN
fashion.net

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