下半年神鞋碟照曝光！Off-WhiteＸFuturaＸNike SB三方聯名　5款配色10月開搶

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自從Virgil Abloh讓Off-White X Futura X Nike SB Dunk Low的三方聯名曝光以來，該鞋款的討論聲量不斷提高，並且也經過各個爆料帳號釋放出的碟照後，終於在最近迎來第4款的配色「University Red」，而下方就來帶各位介紹，這個三方聯名的設計吧！

▲最新曝光的第4款的配色「University Red」。（圖／翻攝自IG@sneakerjamz）

其實早在4月時，IG爆料帳號@py_rates_就曾表示除了初次曝光的2款色以外，還將另外推出3款配色，如今已經曝光了4款配色，並且該鞋款也經過多次亮相，所以設計上將不會有太大的更動，其中，該系列加入了標語、雙層鞋帶、簽名式元素以及街頭藝術，同時，此次採用的鞋型為經典的Nike SB Dunk Low，因此待這雙鞋正式販售時，必定會引起巨大的迴響。

▲IG爆料帳號@py_rates_曝光的消息。（圖／翻攝自IG@py_rates_）

▲初次曝光的2款配色。（圖／翻攝自IG@virgilabloh）

▲整體的設計加入了標語、雙層鞋帶、簽名式元素以及街頭藝術。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

根據Sneakernews的消息指出，這個Off-White X Futura X Nike SB Dunk Low的三方聯名，預計會在10月的時候推出，而售價為美金170元（約台幣5,300元），至於第5款配色的消息，相信很快就會曝光的，所以期待這雙鞋的朋友，近期一定要多注意相關消息哦！

此外，有參與這次聯名的藝術家Futura，因市場對於他的作品越來越有興趣，所以市場轉售價也跟著水漲船高，不過，Futura卻只想要讓真心喜歡的人購買，因此他發表聲明且關閉官網Futurarchives Online Shop，如此一來便讓再售商少了購入管道。

在 Instagram 查看這則貼文 FUTURADOSMIL（@futuradosmil）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 22 日 下午 7:28 張貼

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