總是被不同家內衣搞糊塗？罩杯尺寸算法＋日系歐美品牌差異3要點

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@peachjohn_official、@calvinklein、@urbanoutfitters、Pinterest

內衣是女孩們每天的必需品，每隔一段時間就要汰舊換新，而最貼身的衣物當然最需要精挑細選，也正因為如此，每次要購買新內衣都會傷透腦筋，常常會發現，不同品牌的內衣不但穿起來感覺不同、樣式風格不同，更困擾的是，明明相同尺寸穿起來卻不一樣大，其實日系與歐美品牌內衣真的差很大喔！

日系V.S歐美品牌

＃尺寸標示

一般來說，通用的下胸圍參考尺寸分為兩種，也就是通過乳房下緣水平繞量前後背的長度，一是日本尺寸（如70、75、80），每個尺寸相差5cm；二是歐美尺寸（如32、34、36）以英吋為單位，每個尺寸約相差2.5cm。

而罩杯的算法（ABCD）則是：上胸圍-下胸圍，AA罩杯相差7.5cm，A罩杯10cm、B罩杯12.5cm、C罩杯15cm、D罩杯17.5cm、E罩杯20cm、F22.5cm，每加一罩杯+2.5cm，挑選最接近的。

因為亞洲人與歐美女生體型普遍差距甚大，亞洲女生嬌小比例偏高，而歐美女孩們則大部分相較魁武、肉感，所以會發現有些日本品牌甚至會出到下圍65公分的尺寸，而歐美品牌還會專門推出大尺碼。

另外，你可能也會發現，明明自己量出來的尺寸是C罩杯，有些日本品牌內衣卻要穿到D罩杯，但是買歐美品牌卻只穿到B，這也和它們胸墊的設計有關，日系品牌內衣通常都是厚杯居多，歐美品牌則是薄杯居多。

在 Instagram 查看這則貼文 CALVIN KLEIN（@calvinklein）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 14 日 上午 9:30 張貼

＃花樣蕾絲、素面

有些女孩們偏好華麗的款式，就算外人看不見，也堅持講究內在美，不但穿給自己看，也穿給另一半看。也有另一派女孩喜歡穿著基本、素面的款式，她們認為這樣更能襯托出自己本身身體的美，也更自在、舒服。

而日本品牌的內衣習慣以大量的蕾絲、蝴蝶結、緞面等等不同材質的花樣設計，以營造少女、性感等等不同的風格；歐美品牌則偏向軟料，極貼身或是輕薄的法式蕾絲，端看個人喜歡的品味囉。

在 Instagram 查看這則貼文 Urban Outfitters（@urbanoutfitters）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 21 日 下午 2:24 張貼

＃主打效果

多方比較的話可以發現，亞洲品牌會偏好集中、托高的功能，多半也有附加包副乳、矯正功效，肩帶也會比較粗，支撐力強；而歐美品牌則較會更強調貼合本身胸型，舒適至上。

每個品牌都有差別，並不是說日本品牌的內衣就比較好看、功能強大，而歐美品牌一定比較舒服，但大家可以依照自己最在意的需求，從大方向開始尋找喔～

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