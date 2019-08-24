女神同款看這邊！韓女星御用美甲師的火紅款式　少女時代、BLACKPINK都是常客

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@nailtam2na

不論是自己擦指甲油，還是去給專業美甲師做光療，定期更換手指上的美甲，是身為女孩生活上的一大樂趣，如果每次都擦差不多的樣式，久了也會有點無聊，如果最近沒什麼靈感的話，不妨來看看韓團女星們平常都做什麼樣的美甲，下次就端著照片去找美甲師吧～

這位美甲師IG帳號@nailtam2na，是許多韓團女星的御用美甲師呢！從她的帳號中可以看到許多女星的美甲款式，每一款都相當好看，而且各種風格都有。

＃潤娥

相信少女時代的潤娥是許多女孩共同的偶像吧～只要是女神擦過的都一定會爆！近期她選擇的這款美甲採用了熱帶森林綠色，以透明當作底色，還有可愛的鳳梨裝飾，算是一款非常夏日的法式美甲。

其實潤娥之前也給這位美甲師做過很多次，不論是簡單的素色，或是馬卡龍配色的基本款法式指甲，都十分適合潤娥，也很好駕馭，所以喜歡的女孩們可以儘管試試看。

＃太妍

每次出現都仙氣爆表的太妍，看來也很喜歡這種以透明色為基底的款式呢，尤其是她白皙的肌膚與一頭米色金髮，搭配亮眼的色彩一點也不會突兀，可愛、活潑，又很有設計感。

＃Lisa

而BLACKPINK的團員Lisa特別喜愛水鑽風格，混血感十足的她非常合適，無論是帶點龐克風的黑色配大顆水鑽，或是氣質款裸色搭配小水鑽，都好美啊～

＃Irene

另外，Red Velvet的Irene也是這位美甲師的常客呢！在版面出現的次數不只三、四次，近期這種泫雅風小花花在南韓很火紅，而Irene的這款黑色小花花，反而是從花蕊中心做顏色變化，特別有巧思，十分可愛～

＃Tiffany

如果偏好歐美女孩們喜歡的長指甲，也完全難不倒她，像是她為Tiffany所做的這款鋪滿水鑽的指甲，可以說是氣勢十足！遠遠的就能感受到Bling Bling的效果～

如果有機會去南韓旅遊的話可以預約看看，但也可以參考這些照片跟自己的美甲師商量喔～

在 Instagram 查看這則貼文 네일탐이나 Shin tamina (신탐이나)（@nailtam2na）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 2 日 下午 6:04 張貼

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App