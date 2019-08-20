喝水真的會胖！腸道中「胖菌多」　連吃報紙也會胖

▲腸胃中有「胖菌」，胖菌多讓你連吃報紙都會胖！何況是喝水。（圖／翻攝韓劇Oh My Venus）

文／米凱拉．艾科絲特嘉德曼（Michaela Axt-Gadermann） 圖／翻攝PEXELS

腸道好菌，有益瘦身！

你知道嗎？腸道內的細菌，可以幫助你減肥，還能有效長期控制體重！近幾年，科學界開始熱衷研究這個議題，發現這些腸道內的小細菌，居然擁有不可思議的強大力量，可以有效溶解皮下脂肪、克制食欲，還能改善情緒！

然而，我們在減肥健身的時候，往往不曾想過腸道菌的功效。假使我們可以在運動、節食的同時，兼顧到我們腸道菌，就能輕易感受到事半功倍的神奇瘦身效果！

厚壁菌門就像熱量的聚寶盆

我們可以把大腸中的細菌描述為「廢物利用者」。它們主要負責分解、消化無法在小腸中被進一步吸收的養分。有些人顯然比其他人更容易從食物中吸收熱量，這乃是因為他們身上有比較多的厚壁菌門這種胖菌。

厚壁菌門特別善於利用剩餘的食物，不但能分解脂肪，還可以分解蛋白質和碳水化合物。

營養和熱量的過濾原本應屬小腸負責，但那些難以消化的食物，就會進到大腸裡。而厚壁菌門的強項，正是消化這些不易消化的食物，並供應額外的脂肪酸。

就連纖維素這種人體消化道無法完全分解的植物纖維，都能被厚壁菌門分解，並從中獲取熱量，輸送回體內。腸道裡有胖菌的人，就算把報紙當早餐下嚥，也能從中獲取纖維素並得到能量。

▲厚壁菌門可以把攝取進入體內的熱量極大化。



可怕的是，這些胖菌使我們的身體對卡路里的計算失準。根據常見的熱量表，一個蘋果通常可以產生約一百卡的熱量，一個漢堡可產生約三百卡熱量，而一份番茄義大利麵則可產生約四百卡熱量。然而，腸道中佈滿胖菌的人，在吃下上述食物之後，卻能攝取到比八百卡還多的熱量，也因此無法依熱量表的標示數字來算出正確的卡路里。

厚壁菌門是歷史悠久的「史前細菌」，它在遠古時代曾幫助人們，在遇到飢荒的時候從食物裡搾取出每一分必要的熱量。即使是一片樹皮、一把草，厚壁菌門都能讓它們轉變為營養豐富的佳餚。

相輔相成

透過一項糞便的研究，我們可以理解「胖菌」如何有效將食物轉化為脂肪酸，產生過量的卡路里。當糞便中的「瘦菌」比例減少大約百分之二十，「胖菌」比例增加百分之二十的時候，排出的糞便每天會減少一百五十至兩百卡。那麼這些少掉的熱量到哪去了？答案是：到臀部去了！

胖菌對食物的消化成效極高，以至於在每天攝取相同的飲食的情況下，它們能供給身體多出一百五十到兩百卡的熱量。或許聽起來不多，但體重的變化是經年累月才看得出。如果這多出來的一百五十到兩百卡沒有定期在其他地方被消耗掉，這就意味你每年的體重最多會增加10公斤。所以說，腸道裡胖菌過多的人，並不適用一般的熱量表，因為即便吃下同等份的沙拉、同等份的紅蘿蔔，他們也能從中獲取比一般人還多的熱量。

▲厚壁菌門讓你吃跟別人一樣的東西，也會更容易胖！



益生元—腸道菌群的盛宴

益生元有助健康多元的腸道菌群的發展，活化它們並促進益生菌（即有益的細菌）移居腸道。促進健康與幫助減肥的腸道細菌特別喜歡吃益生元。

細菌一旦吃下益生元，就會產生酸性物質，讓腸道成為酸性環境。在這種情況下，酸性環境會讓瘦菌開始製造能夠殺死胖菌的物質，然後將胖菌驅逐出腸道。換句話說，胖菌很難在酸性腸道中感覺舒適，它們的數量會迅速萎縮。如果你想當你的腸道的好主人，請聰明地使用益生元！

【書籍推薦】

★書名：整腸聖經

★作者：米凱拉．艾科絲特嘉德曼（Michaela Axt-Gadermann）

★出版社：三采

★出版日期：2019年8月2日

★建議售價：新台幣320元