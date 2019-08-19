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夏日持妝好困難？遠離脫妝危機的5大關鍵　妝前多一步超有用！

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▲快檢查！遠離脫妝危機的5大關鍵 。（圖／翻攝IG）

▲夏天高溫讓汗水、出油都大增，容易脫妝讓人好困擾。(圖／翻攝IG@shuniibeauty)

記者張毓容／台北報導

夏日高溫真的好惱人，每次出門沒多久就汗流浹背又出油，剛畫好的底妝總是撐不過下午就脫妝斑駁融光光……到底我們都忽略了哪個步驟、或是要注意哪些地方，才能讓底妝長時間維持剛畫好的新鮮感？快來check以下這5點讓底妝更持久的小密技，就算是油肌人也可以擁有持久不脫妝的完美底妝。

▲快檢查！遠離脫妝危機的5大關鍵 。（圖／翻攝IG）

▲就算是油性肌也要做好妝前保養。(圖／翻攝IG@shuniibeauty)

1.別忽略妝前保養
妝前保養之所以重要，就是要先讓肌膚回復、維持在油水平衡狀態，肌膚狀況穩定，之後的底妝不但更好上，妝感也能更服貼、持久。就算是油性肌，也不能不保養就直接上妝，建議可使用質地較輕盈的保濕產品，像是妝前可用保水度高的化妝水先溼敷，不但能幫肌膚補水同時可以降低膚溫，減緩肌膚出油的可能，再使用油脂含量較低的乳液或凝霜。

2.上妝前先壓掉多餘油份
上妝前可先檢查一下肌膚是否太過滋潤，因為有時候脫妝不單純是高溫、也不是底妝品不持久，而是有些人的妝前保養太油膩。只要在妝前以面紙輕壓掉臉上多餘油分或過多無法吸收的保養品，就能避免底妝油膩的問題。

▲快檢查！遠離脫妝危機的5大關鍵 。（圖／翻攝IG）

▲底妝越薄透，就越不容易脫妝。(圖／翻攝IG@shuniibeauty)

3.底妝越輕薄越好
有些人從妝前、粉底到蜜粉全都使用了控油、持久型，且為了怕脫妝，每一層都上好上滿，但值得注意的是，強調高度控油、持久的產品，大多質地較厚重，層層疊上悶住肌膚不易散熱，加上高溫皮膚水分快速流失，更容易油水不平衡導致出油。
黛珂首席彩妝大師土橋脩就說過「越薄透的妝越不容易脫妝。」因此底妝要挑選輕盈、油脂含量不過高，舒適度好又透氣的質地，控油之外還兼具保濕功效的產品更好。

▲快檢查！遠離脫妝危機的5大關鍵 。（圖／翻攝IG）

▲上妝後可用海綿或美妝蛋輕拍點壓，提升持妝度。(圖／翻攝Pony youtube)

4.輕拍提升持妝度
想讓底妝更服貼？許多彩妝師、達人都推薦「可用指腹上妝」，因為用指腹上妝容易控制粉底的份量和上妝角度，底妝比較薄透，然後再輕壓、拍彈全臉，讓肌膚吸收更吃妝，這樣不但讓底妝提升服貼感，也能延長持妝時間。如果習慣使用海綿或粉底刷，除了要掌控好底妝份量不過厚，上妝後一定要用海綿或美妝蛋輕拍點壓，提升持妝度。

5.蜜粉定妝增加防線
蜜粉最基本的功用就是拿來定妝，保護臉上妝容、維持持妝度，延長出油脫妝狀況的發生時間，所以請不要省略這個步驟，尤其在容易流汗出油的夏天，容易脫妝的人，蜜粉定妝更是不能省！

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關鍵字：

底妝, 脫妝, 持久, 持妝, 夏天, 出油, 斑駁
fashion.net

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