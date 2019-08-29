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編輯實測／用來卸妝也行！你不知道眼霜的N種「隱藏用法」

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▲價格好入手、高CP值是消費者挑選時的重點。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉／台北報導　

愛美的女生都知道，保養細節都得做足，才是致勝關鍵。除了日常的臉部保養，眼睛絕對是抗老的第一道防線，很多人都覺得塗抹眼霜無感，但其實呵護眼周是長期抗戰，每天塗、努力塗，你一定能感受緊緻、提亮。但你知道嗎？除了眼周，挑對眼霜其實超萬用，除了能塗在唇周、脖子，甚至連眼部殘妝都能卸得清潔溜溜。

 ▲▼電眼修修超萬用。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲大容量的粉嫩設計，少女心滿點。（圖／記者曾怡嘉攝）

如果你不怕傷本，可以將眼霜試想為一支萬用霜，怎麼說呢？像是這次實測的PS美美妍「電眼修修發光眼霜」，質地清爽好延展，不僅是肌膚好吸收，成分更添加多種精華，一次做好保濕、亮白和抗老。

▲▼電眼修修超萬用。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲乳液般的清爽質地。（圖／記者曾怡嘉攝）

你一定有過這樣的經驗，外出才發現臉部肌膚脫皮、眼周開始暈染脫妝怎麼辦？這時候手邊若有一條眼霜，或許你還能這樣用。

卸除殘妝

擠出一點眼霜出來，抹眼妝暈染的地方，接著用棉花棒或是面紙輕輕擦掉，殘妝瞬間解決。卸妝同時做好保養，即使重新上妝也不怕眼下產生乾紋。

當作唇霜

當然你能將眼霜當作唇霜，眼周和唇部肌膚一樣敏弱，互通有無沒問題。既然眼周都能塗，那麼當臉部缺水需要保濕時，也能幫助緊急解救乾荒。

滋潤指緣

更奢侈的用法是當作手部、指緣暗沉的乾燥修護，擠出適量在指緣間按摩，同時塗抹暗沉關節處，補水、提亮通通沒問題。既然都保養妥當，多於的眼霜也能拿來擦脖子，幫助淡化紋路。

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▲電眼修修 。（圖／記者湯興漢攝）

▲PS電眼修修發光全效眼霜，30ml，1,280元，現在買1支送1支，再加贈3ml體驗包及嘟唇修修唇筆。

關鍵字：

眼霜, 電眼修修, PS美美妍, 萬用霜
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