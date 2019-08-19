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日劇女神石原里美「澎潤誘惑唇」的秘密！選對唇膏是第一步

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▲石原里美「澎潤誘惑唇」的秘密。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲日劇女神石原里美在新戲中飾演想法獨特的法國餐廳老闆娘，劇中服裝、妝容都引起關注。（圖／翻攝twitter@ heaven_tbs）

記者張毓容／綜合報導

擁有國民妖精之稱的日本女星石原里美，近期出演了《天國餐館》一戲，飾演看似非常隨心所欲，卻又有獨特想法的法國餐廳老闆娘，除了劇中服裝亮眼吸晴外，精緻漂亮的妝容更是讓許多女孩想學，其中又甜美又有點性感的澎潤嘟嘟唇更是重點，想要打造出像石原里美般的豐厚誘惑唇，首先就是選對唇膏質地！

▲石原里美「澎潤誘惑唇」的秘密。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲石原里美靠私房獨特唇膏用法畫出招牌豐潤嘟嘟唇。（圖／翻攝IG@ satomisquad）

日劇女神石原里美先前曾在節目中透露，近幾年演出的戲劇中的妝容都是自己親自設計，尤其是男生、女孩都愛豐厚誘惑唇，更是有一套自己的化法。石原里美透露，她會將3種不同顏色的唇膏膏體相互混合，反覆塗抹在雙唇上，並加強光澤與顯色，不但能打造獨特唇色外，還能強調出澎潤感。

▲石原里美「澎潤誘惑唇」的秘密。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲OPERA 渲漾水色唇膏推出2款夏季新色，#12瑩紅、#11燦粉，NT$380。（圖／品牌提供）

但每天上班時間都來不及了，無法完全依照她的方式上妝也沒關係，只要選擇帶有水潤感與飽合發色的唇膏質地就可以打造澎潤誘惑唇。像是深受眾多網友喜愛、被稱為「花嫁唇膏」OPERA，近來推出渲漾水色唇膏的2款夏季限定色，集結透明感色系和無數閃爍的晶亮光澤，打造出全新唇感「透亮晶瑩Tint」。添加水透光澤粒子，使得色澤更加細緻又飽滿，擦上雙唇不僅充滿透明感又不含雜質般，更添層次感，甚至有微微豐唇的效果。

▲石原里美「澎潤誘惑唇」的秘密。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲資生堂 MAQUILLAGE心機星魅蜜光圈唇膏，全新4色，NT$980。（圖／品牌提供）

另外，獲得日本知名美妝網站@cosme今年上半年「唇膏大賞」第1名的資生堂MAQUILLAGE心機星魅蜜光圈唇膏，也在本月推出全新4色。主打在唇膏中加入4種美容純油，包含摩洛哥堅果油、荷荷芭油、橄欖油及油茶花油等，打造豐潤華麗的光澤感，優質的發色與輕透感也讓許多美唇控愛不釋手，其中新色#RD425更是以優雅女人味與性感誘惑兼具的紅色，一開賣就大受好評。

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